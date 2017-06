VIDEO: Dios está siempre a la conquista de corazones, afirma cineasta católico

SANTIAGO, 04 Jun. 17 / 07:06 pm (ACI).- El reconocido cineasta católico español Juan Manuel Cotelo animó a ser “transmisores de Dios” que “no está de espectador del mundo para luego apuntarnos, sino que está permanentemente a la conquista de corazones”.

El periodista y director de películas como Footprints, La Última Cima y Tierra de María, conversó con ACI Prensa durante su visita a Chile para participar del XII Congreso Católicos y Vida Pública.

El cineasta aconsejó a los comunicadores católicos “estar muy cerca de Dios para que pueda comunicarse Él mismo a través de nosotros, y esta es la misión de cualquier apóstol”.

Para Cotelo, llevar a Dios a la pantalla grande es una experiencia “de asombro” al ver que el resultado “provoca una oleada de amor a veces en personas que costaría creerlo”.

Se trata de “descubrir que Dios no está de vacaciones, que no se le han gastado las baterías, que no está de espectador del mundo para luego apuntarnos, sino que está permanentemente a la conquista de corazones”.

“Y como hace las cosas en equipo, se ha hecho hombre y actúa con los hombres, sigue buscando personas que quieran sumarse a su equipo y cuando tú te sumas al equipo de Dios aceptando su invitación él te permite ver cómo juega”, afirmó.

El encargado de la productora Infinito+1 se refirió también a los comunicadores católicos y les recordó que “si queremos transmitir a Dios, tenemos que tener a Dios. En la medida en que más somos de Dios, en que más nos dejamos hacer por Él, es más fácil que seamos transmisores de Dios”.

La Buena Noticia del Evangelio “va ser Él quien la va a transmitir a través de nosotros” y para ello es clave “estar muy cerca de Dios” y confiar en Él.

Frente a los momentos de dificultad, el cineasta sostuvo que “nosotros no tenemos la hoja de cálculo de Dios para poder decir ‘ahora la cosa va muy bien’ o ‘ahora va fatal’”.

“Con nuestra hoja de cálculo diríamos que en el momento de la crucifixión la cosa va fatal, no tiene arreglo. Y con la hoja de cálculo de Dios, te dice ‘esperate tres días que tú me vas a ver resucitar’”, explicó Cotelo.

Por esta razón, “confía en el poder de Dios, no en lo que tú ves con tus ojos o con tu inteligencia, déjale a Dios poner la última palabra, déjale ser Dios, y tu vas a resucitar”.

“A través de esa tristeza, de esa desesperación, de ese problemón que tu no le encuentras solución, o de esa falta de frutos, tú vas a ver cómo Dios construye sobre eso algo positivo”, afirmó el cineasta católico.

