VIDEO: Cristiano encarcelado en Sudán relata torturas y agradece liberación

MADRID, 21 Abr. 17 / 01:15 pm (ACI).- Petr Jasek, un cooperante de República Checa que permaneció 15 meses encarcelado en la República islamista de Sudán, narró las torturas sufridas que padeció por ser cristiano y agradeció la campaña mundial a favor de su liberación

“Antes de empezar, me gustaría agradecer a CitizenGO por toda la campaña. No pueden ni imaginar la fortaleza y el apoyo que supuso para nosotros en la cárcel. Seguíamos la campaña cada día y era emocionante ver cómo gentes de todo el mundo nos estaban apoyando”, afirmó el cooperante a las plataformas MasLibres.org y CitizenGO.

Ambas plataformas informaron que Jasek, liberado el pasado mes de febrero, dijo haber compartido celda con el guardia personal de Osama Bin Laden, y ser amenazado y humillado por un islamista que participó en el asesinato de 21 cristianos coptos.

“Yo era como un esclavo allí. Me golpeaban en la cabeza, en los hombros, en los dedos o me pegaban en el estómago con un palo. También vieron que tenía el anillo de bodas en el dedo. Me dijeron:’ si no nos lo das te mataremos’”.

Fueron cerca de 400.000 personas de diferentes países que firmaron a través de ambas plataformas para que Jasek fuera indultado.

“No sabéis, no podéis ni imaginar hasta qué punto la campaña fue un impulso y un ánimo para nosotros”, afirmó el cooperante.

El propio Jasek y las plataformas mencionadas siguen trabajando por la liberación de los pastores cristianos Hassan Taour y Abdulmonem Abdumawla, que fueron condenados por ayudar al cooperante y permanecen todavía en prisión en Sudán.

Petr Jasek fue arrestado y encarcelado en noviembre de 2015 por ser cristiano y grabar la demolición de iglesias, así como testimonios de otros perseguidos por el régimen islámico sudanés.

Además de promover firmas a favor del indulto de Jasek, representantes de MasLibres.org y de CitizenGO se entrevistaron con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, convocaron una concentración en la embajada de Sudán en Madrid y se reunieron con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que se comprometieron a trasladar el caso a la Unión Europea.

Las instituciones europeas se interesaron por el proceso judicial contra Jasek y sus compañeros.

La transcripción completa de la entrevista a Petr Jasek se puede leer en este enlace.

También te puede interesar: