VIDEO: Cortan las manos a imagen de Jesús en universidad de Estados Unidos

DENVER, 20 Jul. 17 / 12:54 pm (ACI).- Desconocidos cortaron las manos de una imagen de Jesús que está ubicada en el campus de Oakland de la Carlow University en Estados Unidos.

Según señala el diario Pittsburgh Post-Gazette, un vocero de la universidad, Drew Wilson, explicó que se dieron cuenta del hecho el pasado miércoles 18 de julio.

Wilson dijo además que si bien creen que lo ocurrido “no es algo religioso necesariamente”, si “molesta que hayan dañado la imagen. No sé qué se puede hacer ahora, y si averiguamos quien lo hizo, iremos hasta lo último con la ley”.

Por su parte Hailey Doyle, una joven lugareña, dijo a Action News que “es irrespetuoso hacer algo contra la religión de alguien, aunque quien lo hizo no crea, no me parece que hagan algo así”.

La imagen que está sobre un pedestal era parte de la propiedad de la Iglesia St. Agnes, ubicada junto a la universidad, hasta que el templo fue vendido a la casa de estudios en los años 90.

“La iglesia fue construida en 1917 así que creemos que la imagen es de esa fecha”, explicó Wilson.

También refirió que la universidad tiene un sistema de video para la seguridad pero aún no ha podido identificar el momento en el que ocurrió el hecho vandálico.

Aún no se ha decidido si la imagen será reparada o retirada del lugar. Wilson explica que no se tratado todavía el tema.

“Como está ahora, se mantienen la misma posición. Ya no están las manos pero aún se puede ver que es Jesús y sus brazos están levantados como para dar una bendición”, concluyó.

