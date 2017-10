VIDEO: Como María salgamos apurados para llevar esperanza, alienta el Papa Francisco

MONTEVIDEO, 10 Oct. 17 / 08:19 pm (ACI).- Unos 30 mil fieles se consagraron el 8 de octubre a la Virgen de Los Treinta y Tres, Patrona de Uruguay, motivados por el videomensaje del Papa Francisco quien los animó a ser una Iglesia en salida como la Virgen María que salió “deprisa y apresurada” a servir.

Las palabras del Santo Padre fueron transmitidas durante la Misa de clausura del II Encuentro con María realizado el 8 de octubre en Montevideo, que fueron previamente grabadas por el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de la ciudad, que visitó Roma y explicó al Pontífice el sentido del encuentro mariano.

“María no se quedó quieta, apenas supo que tenía que servir salió de prisa. La Virgen Apurada. Va apurada a servir. A mí me gusta esta ‘advocación’ de la Virgen, aunque no está en las letanías. La Virgen deprisa, apresurada. Y va a servir”, dice el Papa en el video.

“A Ella le pedimos, en la oración, que nos conduzca a Jesús por el camino del Evangelio” porque “queremos ser también como Ella, en salida”.

Esa “Iglesia en salida” agregó el Papa Francisco, “no hace propaganda ni hace proselitismo; anuncia. Una Iglesia en salida, evangélica, transparente, sin demasiada estructura burocrática y con la transparencia de quien quiere ser un fiel servidor de Jesús. Una Iglesia participativa”.

“Nosotros salimos para servir, para evangelizar, para llevar esperanza y alegría. Y esto ustedes, los uruguayos, lo van a hacer bien. Con el termo y el mate en la mano, adelante y en salida. Porque ustedes son gente de cercanías, ustedes en seguida resuelven las distancias, lo llevan en el corazón. Son un pueblo que ama la libertad y, sobre todo, que buscan la justicia y la igualdad de oportunidades”, agregó.

A este mensaje, se sumó una carta que el Santo Padre envió a los fieles donde pidió que la consagración a la Virgen de Los Treinta y Tres, Patrona de Uruguay, sea “un signo de amor a la Virgen con espíritu de profunda renovación espiritual y confianza en la gracia divina”.

Por su parte y en la homilía de la Misa del encuentro mariano, el Cardenal Sturla destacó que el mes de preparación al encuentro fue para la Iglesia como “un Rosario viviente” que permite entre otras cosas, generar una cultura del encuentro.

“Nuestra Iglesia es mariana” porque “la Iglesia, como María, es la que recibe el Espíritu Santo, que es el que engendra a Jesús en toda la Iglesia”.

“Somos Iglesia mariana también porque más que lo que hacemos, está lo que recibimos, más que ser apóstoles, está el don que recibimos desde el día de nuestro Bautismo, en el que somos consagrados por Dios como sus hijos”, dijo el Arzobispo de Montevideo.

El Cardenal dijo también que “Uruguay necesita a Cristo, necesita a gritos Cristo”.

La segunda versión del Encuentro con María se desarrolló en medio de oraciones, reflexiones, talleres y la participación activa de los jóvenes de la 39° Jornada Nacional de Juventud que se desarrolló en los mismos días.

La última jornada comenzó muy temprano con la llegada de los fieles desde distintos puntos del país. Rezaron el Rosario y vitorearon la entrada en procesión de la Virgen de Los Treinta y Tres que fue ubicada junto al altar.

Como lo anunció el Cardenal Sturla, la Eucaristía fue acompañada por las reliquias de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago traídas por el párroco de la Basílica de los Doce Apóstoles en Roma, Fray Agnello Stoia.

Participaron también en la Misa Mons. Carlos Collazzi, Obispo de Mercedes; Mons. Arturo Fajardo, Obispo de San José; Mons. Rodolfo Wirz, Obispo de Maldonado; Mons. Milton Tróccoli, Obispo Auxiliar de Montevideo y Mons. Nicolás Cotugno, Arzobispo Emérito de Montevideo.

