VIDEO: Científicos revelan verdadero rostro de San Valentín

RÍO DE JANEIRO, 14 Feb. 17 / 09:00 pm (ACI).- Un grupo de científicos reveló por primera vez el rostro del patrono de los enamorados, San Valentín, quien hace 1700 años, según la tradición, ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio y luego fue decapitado en tiempos del emperador romano Marco Aurelio.

Scientists use 3D mapping to reveal what St Valentine looked like before his execution 1,700 years ago https://t.co/QzRZz0HDU5 pic.twitter.com/XMKVrkiz5K