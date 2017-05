VIDEO: Chivas agradece a Dios con oración tras consagrarse campeón del clausura mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 29 May. 17 / 05:10 pm (ACI).- Con una emotiva oración en el centro del campo de juego, todo el equipo del Chivas de Guadalajara agradeció a Dios la obtención del título del Torneo Clausura 2017 de la liga nacional de fútbol de México el domingo 28 de mayo.

Al término del encuentro donde el Chivas venció como local 2 a 1 al Tigres, su entrenador, el argentino Matías Almeyda, reunió a todo el equipo sobre el césped del estadio para orar en silencio.

Almeyda llamó a sus jugadores y les indicó que hicieran un círculo, luego, este inició la oración santiguándose mientras los demás lo siguieron. Algunos miraban al cielo mientras oraban emocionados.

El entrenador, que expresó su fe y la de sus dirigidos con esta especial oración, es un exjugador de la selección de Argentina que representó a su país en las Olimpiadas de Atlanta, obteniendo una medalla de plata; y en los mundiales de Francia ‘98 y Corea-Japón 2002.

Semanas antes, Almeyda ya había comentado acerca de la enorme confianza que tenía en Dios para obtener el título.

“Quedan cuatro equipos y desean lo mismo pero Dios nos va a hacer ganar a nosotros y a los demás los dejará con las ganas pero no hay que ser soberbios. La soberbia no está dentro de mi ser, no hay que ser soberbio, ni subestimar”, apuntó en conferencia de prensa.

