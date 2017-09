VIDEO: Cáritas Internacional anuncia campaña pro inmigrantes alentada por Papa Francisco

VATICANO, 26 Sep. 17 / 04:10 pm (ACI).- El Presidente de Cáritas Internacional, Cardenal Luis Antonio Tagle, alentó a los fieles de todo el mundo a participar en la campaña “Share the journey” (Compartiendo el viaje) en la que se propone que acercarse de manera concreta a un migrante o refugiado.

En el video, el Cardenal explica que será el mismo Papa Francisco quien dará inicio a la campaña el 27 de septiembre, en la que se exhorta a conocer a “un migrante o refugiado, escuchar y compartir historias y experiencias con ellos”.

El también Arzobispo de Manila en Filipinas recordó que “el Papa Francisco nos ha enseñado el poder de las acciones sobre las palabras y nos ha invitado repetidamente a defender y vivir la cultura del encuentro de modo sencillo, como Jesús hizo: no solo viendo, sino mirando; no solo oyendo sino escuchando, no solo pasando al costado de la gente sino deteniéndose con ellos”.

Tras comentar que siendo niño, su abuelo se convirtió en un inmigrante chino en Filipinas a causa de la pobreza, el Cardenal Tagle invitó a todos “a recordar quiénes son los migrantes en sus familias y comunidades, quienes son estas personas de lejos a quienes con frecuencia vemos justo frente a nuestros ojos, pero sin mirarlas”.

“Compartir el camino nos dará la oportunidad de crear ambientes de esperanza. Por favor, únanse a nosotros”, concluye el Purpurado filipino.

"Compartiendo el Viaje" es el nombre de la campaña dirigida por Caritas Internationalis que lanzará el Papa Francisco el miércoles 27 de septiembre durante su Audiencia General en la Plaza de San Pedro.

Se trata de una iniciativa que busca reforzar la sensibilización pública sobre el tema de la migración, promoviendo oportunidades y espacios de encuentro entre los migrantes y sus comunidades.

La idea también es que ellos puedan tener la oportunidad de reunirse y compartir sus experiencias de vida, con el objetivo de fortalecer vínculos sociales y fraternales entre todos.

El sitio web con materiales sobre la campaña puede verse AQUÍ.

