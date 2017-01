VIDEO: Así se vio desde el cielo la multitudinaria March for Life 2017 en Washington D.C.

WASHINGTON D.C., 30 Ene. 17 / 01:10 pm (ACI).- Un video en cámara rápida (time lapse) publicada por el grupo provida estadounidense Students for Life (Estudiantes por la Vida), revela la magnitud de la Marcha por la Vida (March for Life) celebrada el viernes 27 de junio en Washington D.C. (Estados Unidos).

Se estima que cientos de miles asistieron al evento anual en la capital de Estados Unidos, que conmemora los 44 años de la legalización del aborto en todo el país, con la sentencia de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade, en 1973.

Wow! Check out this awesome time lapse of the entire #MarchforLife! pic.twitter.com/Evrq3IBGCd