VIDEO: Arabia Saudita no respetó minuto de silencio por atentado de Londres

ROMA, 08 Jun. 17 / 05:32 pm (ACI).- Los jugadores de la selección nacional de fútbol de Arabia Saudita no respetaron el minuto de silencio antes del inicio del partido con Australia, con el que se recordó a las víctimas del atentado de Londres perpetrado por el Estado Islámico el fin de semana.

El hecho ocurrió este jueves 8 de junio en la ciudad australiana de Adelaida, en el partido en el que Australia venció a Arabia Saudita por 3 goles a 2, en un encuentro clasificatorio para el Mundial Rusia 2018.

Mientras los jugadores australianos permanecieron alineados en el centro del campo, los saudíes ignoraron el minuto de silencio –que guardó todo el estadio– y comenzaron a ocupar sus posiciones en el campo.

La actitud de los jugadores de Arabia Saudita, un país mayoritariamente musulmán, generó el abucheo de los espectadores en el estadio.

Entre las ocho víctimas del ataque terrorista en el Puente de Londres había dos mujeres australianas.

La Federación Australiana de Fútbol, informa el diario El País, explicó que se había acordado con la Confederación Asiática y los responsables del equipo de Arabia Saudita que habría un minuto de silencio.

Sin embargo, los portavoces de la federación saudí dijeron luego que no se unirían a la expresión de duelo porque es algo que no hace parte de su cultura.

Sobre el tema de si hace o no parte de su cultura, en las redes sociales el diario Times of Oman publicó una fotografía del año 2015, en el campeonato mundial de balonmano celebrado en Doha, cuando se guardó un minuto de silencio por la muerte del rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd.

A minute of silence for the passing of #SaudiArabia's King Abdullah before Handball World Championships match in Doha pic.twitter.com/cPelMMMGrR