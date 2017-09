VIDEO: Andrea Bocelli reza en el lugar del río Jordán donde se bautizó Jesús

ROMA, 19 Sep. 17 / 12:01 pm (ACI).- El famoso tenor italiano Andrea Bocelli realizó una peregrinación este 18 de septiembre a Al-Maghtas, el lugar en el río Jordán donde según la tradición se bautizó Jesús, y allí rezó por la paz en el mundo.

El encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica en Jordania, P. Mauro Lalli, condujo al artista ciego hasta la orilla del río. Luego tomó un poco de agua y la derramó en las manos de Bocelli, que se declara católico.

Después ambos hicieron la señal de la cruz y rezaron un Avemaría. Cuando terminaron, el P. Lalli bendijo al cantante de 58 años y a todos los que lo acompañaban.

En declaraciones a Associated Press, Bocelli expresó que este lugar en Jordania representa las “raíces de mi fe” y “por esta razón es un sitio muy especial. Estoy muy feliz de estar aquí. Recé por la paz del mundo”.

En la noche de ese mismo día, Andrea Bocelli ofreció un concierto en las ruinas de un anfiteatro romano en la ciudad de Gerasa, ubicada en el norte de Jordania. Utilizó un kufiyya, el tradicional pañuelo jordano que tiene cuadrados rojos y blancos.

En una entrevista concedida a Tv2000 en el año 2015, el tenor italiano manifestó que la fe es “naturalmente un camino, porque si uno está interesado en profundizar una cosa, debe hacer también sus sacrificios como se hacen para aprender la matemática o el piano”.

“Existen sus ejercicios, así como la matemática exige las tablas de multiplicar y otras cosas, el piano las escalas y los arpegios, así la fe precisa también sus ejercicios espirituales que van desde la oración a más. Solo se hace así, si nos adecuamos a este tipo de disciplina, se hacen descubrimientos sensacionales”, indicó Bocelli.

