Vaticano muestra preocupación por Obispo secuestrado por autoridades de China

VATICANO, 26 Jun. 17 / 06:34 am (ACI).- El Vaticano ha mostrado su preocupación por Mons. Pietro Shao Zhumin, obispo de la diócesis china de Wenzhou, detenido el pasado mes de mayo por la policía comunista del país y del que no se tienen noticias.

En un comunicado, el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, aseguró que siguen “con grave preocupación la situación personal de Mons. Pietro Shao Zhumin, Obispo de Wenzhou, alejado forzosamente de su sede episcopal desde hace algún tiempo”.

“La comunidad católica diocesana y los familiares no tienen noticias, no conocen los motivos de su alejamiento ni el lugar donde se encuentra detenido. A este respecto, la Santa Sede, profundamente dolorida por este y por otros episodios similares que por desgracia no facilitan caminos de entendimiento, desea que Mons. Pietro Shao Zhumin pueda regresar cuanto antes a su diócesis y que le sea garantizado serenamente el poder ejercer ministerio episcopal”.

“Estamos todos invitados –añade el Vaticano– a rezar por Mons. Pietro Shao Zhumin y por el camino de la Iglesia en China”.

Mons. Shao pertenece a la Iglesia llamada “subterránea”, es decir, fiel a Roma y, por tanto, en comunión con el Vaticano y el Papa Francisco y lejos de la Iglesia patriótica china controlada por el gobierno.

El prelado ha sido apresado en varias ocasiones. El 13 de abril, pocas horas antes del inicio del Triduo Pascual en Semana Santa, fue detenido por la policía china sin motivo aparente. En ese momento, las autoridades permitieron a algunos fieles llevarle ropa, por lo que muchos entendieron que su secuestro sería largo.

Un sacerdote explicó que el motivo principal seguramente era “no permitirle celebrar los ritos pascuales” ya que al ser un obispo fiel a Roma el gobierno no lo reconoce. Además, en otros casos de secuestros de obispos por parte de las autoridades chinas, el gobierno ha intentado convencerles para que se inscriban en la Iglesia patriótica.

La policía lo dejó en libertad después de Pascua, pero el pasado 18 de mayo, Mons. Shao fue llamado por la Oficina de los asuntos religiosos de la ciudad y fue visto por algunas personas acompañado de policías. Desde entonces se encuentra desaparecido. La única noticia que se supo es que el 22 de mayo hizo una petición a sus colaboradores para tener vino de Misa, pero después no se ha vuelto a saber nada.

Algunos afirman haberlo visto hace algunos días en el aeropuerto acompañado de autoridades chinas que lo introdujeron en un vehículo, pero no lo llevaron a su casa sino a una localidad desconocida.

También te puede interesar: