Usan cuenta falsa de Cardenal para anunciar viaje del Papa Francisco a Centroamérica

REDACCIÓN CENTRAL, 14 Ago. 17 / 05:17 pm (ACI).- El Obispo Auxiliar de San Salvador, Cardenal Gregorio Rosa Chávez, emitió un comunicado grabado indicando que él no posee cuentas en redes sociales, luego que varios medios informaran que el Purpurado supuestamente anunciara un viaje del Papa Francisco a Centroamérica para canonizar al Beato Oscar Romero el próximo año.

En una declaración de voz publicada este lunes 14 de agosto en la cuenta de Twitter del canal católico arquidiocesano de San Salvador, el Cardenal Rosa Chávez aclaró que “no tengo ninguna cuenta en twitter ni en Facebook. Hay una cuenta que está siendo publicada con mi nombre. Sepan que es una cuenta que no me pertenece, por tanto lo que ahí se pueda publicar no tiene nada que ver conmigo”.

La cuenta falsa, que ha tomado el nombre del Cardenal, publicó en Facebook el siguiente mensaje: “Papa Francisco me ha confirmado esta noche su intención de venir al país para la posible santificación de nuestro beato. Daré más información los próximos días. Dios los bendiga”.

El mensaje fue difundido por diversos medios como la agencia italiana ANSA, la revista jesuita estadounidense America Magazine, así como algunas personalidades como Marcelo Figueroa, líder presbiteriano y jefe de la edición argentina del diario del Vaticano, L’Osservatore Romano.

El pasado 11 de agosto, el Cardenal Rosa Chávez dijo a un grupo de fieles reunidos en el parque “Monseñor Oscar Arnulfo Romero” del barrio San Rafael Cedros, que una fuente cercana a la causa del Beato le había dicho en Roma que podría ser canonizado el 2018, pero no lo dio por confirmado ni tampoco anunció una visita del Papa al país.

