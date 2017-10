Universidad católica jesuita organiza “Misa Coldplay” en México

REDACCIÓN CENTRAL, 10 Oct. 17 / 05:08 pm (ACI).- La Universidad Iberoamericana “Íbero” Puebla, de la Compañía de Jesús (jesuitas), anunció la celebración de una controversial “Misa Coldplay” en sus instalaciones, en el marco de lo que ha denominado el “Día de la Comunidad Íbero Puebla”.

El evento, que ha suscitado polémica en las redes sociales de la universidad jesuita, está programado para el mediodía del 11 de octubre, en el espacio conocido como Lonja Xavier Cacho S.J.

Coldplay es una banda británica de rock, conocida por canciones como “Yellow”, “The Scientist” y “Fix You”. La banda no tiene un mensaje religioso particular y su líder, el cantante Chris Martin, dijo en 2008 al diario irlandés The Irish Independent que sobre Dios “siempre estoy tratando de descifrar qué es ‘él’ o ‘ella’. No estoy seguro de quién está en lo correcto. No sé si es Alá o Jesús o Mahoma o Zeus, pero le voy a Zeus”.

Ante las inquietudes y polémica despertada en sus redes sociales, la Íbero Puebla explicó que “en la misa Coldplay podremos escuchar y reflexionar las canciones del grupo británico y ver cómo sus mensajes se entretejen con los distintos mensajes que cada momento de una misa nos invita a profundizar (el inicio, el acto de contrición, el ofrecimiento, la paz, la comunión y el envío final)”.

En esta Misa, añadió la universidad jesuita, buscarán “detenernos en cada símbolo de la liturgia y relacionarlo con estímulos actuales que ya en sí conectan con nuestra cotidianidad”.

En la página de Facebook algunos usuarios elogiaron la modificación de la celebración de la Eucaristía, mientras que otros criticaron el evento y pidieron “preservar su sentido místico, sagrado y sobrenatural”.

“El centro de la Misa es Dios, no los gustos de las personas”, indicaron.

Otro usuario pidió al centro de estudios de la Compañía de Jesús que “si quieren analizar el mensaje de las canciones de Coldplay hagan un simposio, o una charla, o lo que fuere”, y no una Misa.

También calificaron la “Misa Coldplay” como un “abuso litúrgico”, pues “para la Misa no se permite música no sacra que no haya sido destinada originalmente al culto, por muy católica que sea en su mensaje”.

