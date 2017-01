“Un día brutal”: Providas fueron agredidas en Marcha de las Mujeres en Estados Unidos

WASHINGTON D.C., 23 Ene. 17 / 12:17 pm (ACI).- El 21 de enero, en que se realizó la Marcha de las Mujeres en Washington D.C. y otras ciudades de Estados Unidos, “fue un día brutal” por el acoso y las agresiones que sufrieron los provida que se sumaron al evento, denunció Kristina Hernandez, directora de comunicaciones de Students for Life (Estudiantes por la Vida).

En declaraciones al diario estadounidense USA Today, Hernandez señaló que la organización asistió con alrededor de 50 personas a la manifestación, portando pancartas en las que se leía “el aborto traiciona a las mujeres”.

“No nos sentimos seguros en lo absoluto” durante la marcha, dijo.

“Una de nuestras chicas fue escupida, alguien rompió mi pancarta en múltiples pedazos, teníamos a gente gritándonos, pero la principal respuesta era que la gente simplemente decía ‘mi cuerpo, mi elección’ cuando nos pasaban”, indicó Reagan Barklage, directora regional occidental de Students for Life.

La multinacional del aborto Planned Parenthood, acusada de traficar con órganos de bebés abortados en sus instalaciones, figura en el sitio web de la Marcha de las Mujeres como uno de sus patrocinadores “premier”.

Un artículo publicado por la periodista Asra Q. Nomani en el diario estadounidense The New York Times, el 20 de enero, George Soros, uno de los mayores donantes de la campaña de Hillary Clinton, financia a través de su fundación Open Society o tiene cercanos vínculos con más de 50 de las organizaciones que patrocinaron el evento.

La manifestación tuvo un claro mensaje contra Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, quien durante la campaña electoral prometió cortar el financiamiento de más de 500 millones de dólares anuales que recibe Planned Parenthood de fondos públicos.

Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life, explicó al USA Today que el grupo provida asistió a la manifestación para “mostrarles que los derechos de las mujeres no nacidas son derechos humanos”.

Students for Life trató de co-patrocinar la Marcha de las Mujeres, pero se les negó la opción porque Planned Parenthood estaba involucrado, dijo Hawkins.

En un artículo publicado el 18 de enero en el sitio web de la organización, Hawkins explicó la presencia de Students for Life en la Marcha de las Mujeres como una acción “crítica para mostrar la postura provida promujer. Esto no se trata de Trump”.

“Estaremos en la Marcha de las Mujeres para mostrar que sin importar por quién votaste, deberíamos estar unidos por las mujeres y en oposición a la violencia más grande contra las mujeres: el aborto”.

Hawkins subrayó que “Planned Parenthood y la industria del aborto no son los dueños de los derechos de las mujeres. Llámalo feminismo, llámalo sentido común, llámalo como quieras”.

“La idea de que las mujeres son iguales seres humanos no es nueva, no es propiedad de un grupo, y los defensores del aborto son los menos consistentes con este principio”, señaló Hawkins, y advirtió que los “las humanas no nacidas son destruidas en el vientre, cada día, a través del aborto legal”.

Al mismo tiempo, lamentó, a las mujeres que ingresan a las clínicas de Planned Parenthood “se les vende la mentira de que el aborto de alguna forma puede resolver sus problemas”.

