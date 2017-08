“Un bebé no arruinará tu carrera”, el inspirador mensaje de una madre de 6 hijos

DENVER, 19 Ago. 17 / 04:17 pm (ACI).- Kristin, la madre del video viral que muestra a su familia rezando el Rosario, publicó en su cuenta de Facebook el artículo titulado “Un bebé no arruinará tu carrera”, para mostrar el valor de la maternidad a todas las mujeres que no quieren tener hijos por temor a no alcanzar el “éxito profesional”.

Kristin, quien tiene 6 hijos, difundió está publicación a través de su página de Facebook One Hail Mary at a Time. También añadió al texto una foto donde aparece con su último hijo de siete meses de edad.

En la publicación, la madre de 35 años escribió que “alguien me dijo en el 2016 que nunca tendría éxito en mi carrera al tener un sexto hijo en camino. Este comentario realmente me molestó… (como una bomba mental llena de dudas)”.

Sin embargo, aseguró que “por algún milagro, estoy teniendo el mejor año de rendimiento en mi carrera. Gracias a Dios. No solo probé que estamos equivocados, sino que lo más importante es que he probado que yo estaba equivocada”.

Kristin dijo a ACI Prensa que actualmente ella trabaja para una corporación bancaria “realizando estructuras financieras” dos días a la semana. Su esposo, con el que tiene nueve años de matrimonio, tiene un negocio propio.

“La realidad es que mi rendimiento actual es el resultado de todo el trabajo duro y los sacrificios que hice años atrás. Ningún acontecimiento, especialmente un bebé, va a terminar con todo esto”, expresó en la publicación de Facebook.

“Ahora me presentan ante los nuevos clientes como ‘Ella tiene seis hijos’, en lugar de decir mi nombre. Me llena de orgullo”, manifestó la madre de familia de origen estadounidense.

A todas las mujeres que no quieren abrirse a la maternidad por temor a perder su carrera, Kristin las exhortó a “no escuchar a la gente que no subirá esa montaña. Sólo mantén la cabeza baja y sigue subiendo o dando zancadas. Aquí hay para vivir en Grande y permanecer fuerte (bebé #6)”.

Aparte de trabajar y atender a los niños, Kristin y su esposo separan una media hora todas las noches para rezar el Rosario con sus seis hijos.

Esta semana publicaron un timelapse de ese momento en la página de Facebook One Hail Mary at a Time y hasta la fecha tiene más de 23 mil reproducciones.

Kristin dijo a ACI Prensa que a través de las redes sociales busca “demostrar que rezar en familia es posible, tal vez difícil, pero vale la pena hacerlo”.

“Una de las experiencias que genera rezar el Rosario es que parece que nada sucediera. Pero cuando perseveras te das cuenta de todo lo que ocurre y que no puedes vivir sin él”, escribió Kristin en otra publicación en Facebook.

