TVE incluye “matrimonio” de lesbianas en programa para niños entre 4 y 7 años

MADRID, 02 Ene. 17 / 06:37 am (ACI).- Más de 22 mil personas han manifestado su rechazo a la emisión en el canal público de televisión infantil Clan TV la boda de dos mujeres sin la advertencia explícita a los padres de su contenido.

Clan TV es el canal infantil de la televisión pública de España, TVE, su programación se basa en la emisión de dibujos animados y programas dedicados a los niños.

Hace unas semanas, en uno de los capítulos de la serie de dibujos animados “Cleo”, dirigida a niños de entre 4 y 7 años, se emitió una boda entre dos mujeres.

Desde el canal definen la serie ‘Cleo’ como un modo de que los niños “aprendan valores como la solidaridad, la igualdad, la amistad, el respeto al medio ambiente, la importancia de una alimentación sana y equilibrada, la convivencia en paz, la importancia de una higiene adecuada, y todo lo que ayuda a hacer más fácil la vida en sociedad y la convivencia en una comunidad”.

Algo que no corresponde con una emisión en la que se introducen de manera explícita conceptos relacionados directamente con la ideología de género.

En el capítulo emitido explicaban: “a nadie le interesa casarse hoy en día. Pero hoy asistimos a una boda muy especial: se casan María y Lucía”.

Ante el aprovechamiento de la confianza de los padres por parte de Clan, miles de ellos se han movilizado y han recogido más de 22 mil firmas en las que piden al director de Radio Televisión Española, al que pertenece el canal Clan, que acciones como esta no se vuelvan a repetir.

“Me sorprende que, a través de la emisión de la serie Cleo en Clan TV, estén ustedes tratando de hacer creer a los niños que lo normal en una familia son dos progenitores con el mismo sexo”, apuntan en la petición.

Subrayan además que “lo quieran o no, la familia natural es la formada por un padre y una madre. Y eso es exactamente lo que necesita cualquier niño para poder desarrollarse por completo”.

Los firmantes instan a la cadena y al grupo audiovisual al que pertenece “a no confundir a los más pequeños, a no quitarles su derecho a tener una familia con un padre y una madre y a no hacerles creer que lo más normal es tener dos papás y dos mamás”.

Para unirse a la petición para que no se vuelva a insertar contenido relacionado con ideología de género en la televisión pública puede firmar AQUÍ.

