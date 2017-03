Trump ofrece mantener financiamiento a Planned Parenthood si deja de realizar abortos

WASHINGTON D.C., 09 Mar. 17 / 05:24 pm (ACI).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció mantener el financiamiento a Planned Parenthood Federation of America (PPFA) si esta organización deja de realizar abortos en sus instalaciones.

PPFA, acusada de traficar con órganos de bebés abortados y de encubrir violaciones a menores de edad, recibe al año más de 500 millones de dólares en fondos públicos. Según la multinacional, solo el 3% de sus servicios son abortos, una cifra discutida por diferentes organismos provida de Estados Unidos.

En un comunicado difundido por el diario estadounidense The New York Times el 6 de marzo, Trump, del Partido Republicano, señaló que “como dije durante la campaña, soy provida y estoy profundamente comprometido a invertir en la salud de las mujeres y planeo incrementar significativamente el financiamiento federal en apoyo a servicios no abortivos, tales como exámenes de detección de cáncer”.

Un informe del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reveló que solo dos de las 667 instalaciones de salud operadas por Planned Parenthood figuran en la lista de instalaciones certificadas de mamografías en la lista de la Food and Drug Administration.

Durante la campaña electoral, Trump, que asumió como Presidente de Estados Unidos en enero de este año, ofreció cortar el financiamiento público a Planned Parenthood.

El 23 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva reinstaurando la “política de Ciudad de México”, una regulación provida internacional que impide al gobierno de Estados Unidos financiar o promover el aborto en el extranjero.

Con una mayoría en el Congreso del Partido Republicano, y tras apoyar la candidatura presidencial de la derrotada Hillary Clinton, Planned Parenthood ha asegurado que se encuentra en el momento “más peligroso” en sus 100 años de historia.

En su comunicado al New York Times, Trump recordó que “las encuestas muestran que la mayoría de estadounidenses se oponen al financiamiento público del aborto, incluso aquellos que se identifican como pro-choice (pro-aborto)”.

Según una encuesta difundida por Marist Poll el 23 de enero, 6 de cada 10 estadounidenses se oponen a financiar abortos con dinero de impuestos.

Para el Presidente de Estados Unidos, “hay una oportunidad para que las organizaciones continúen realizando el importante trabajo que hacen en apoyo a la salud de la mujer, mientras que no provean servicios de aborto”.

Planned Parenthood rápidamente rechazó la oferta de Trump.

En su cuenta de Twitter, Dawn Laguens, Vicepresidenta Ejecutiva y Jefa de Marca de Planned Parenthood Federation of America, dijo que “ofrecer dinero a Planned Parenthood para abandonar a nuestras pacientes y nuestros valores no es un trato que aceptaremos jamás”.

Cecile Richards, Presidenta de PPFA, aseguró que “Planned Parenthood está orgullosa de proveer abortos, un servicio necesario que es tan vital para nuestra misión como el control natal y los exámenes de detección de cáncer”.

Recientemente, la plataforma provida estadounidense Live Action acusó a Planned Parenthood de mentir al asegurar que brinda cuidados prenatales en sus instalaciones, pues de 97 clínicas consultadas en todo el país, solo cinco ofrecían este servicio.

“No tenemos cuidado prenatal aquí. Planned Parenthood ofrece abortos, así que no ofrece cuidado prenatal”, fue una de las respuestas que recibió Live Action.

