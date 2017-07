Transexuales podrán “embarazarse” en 10 años, aseguran algunos expertos

LONDRES, 06 Jul. 17 / 05:40 pm (ACI).- Algunos expertos del Reino Unido vaticinan que dentro de una década los transexuales, específicamente los hombres que se someten a cirugías para adquirir la apariencia de mujer, podrán recibir trasplantes de útero para gestar a sus hijos en el vientre.

Del 2014 a la fecha ya se han realizado exitosamente, en Suecia, cinco trasplantes de útero en mujeres y lograron traer al mundo hijos sanos. Por tal motivo, hoy algunos transexuales exigen al Servicio Nacional de Salud el mismo procedimiento.

El Daily Mail informó el 1 de julio que el profesor Steven Weyers del Hospital Universitario de Gante, en Bélgica, predijo que los trasplantes de útero en transexuales ocurrirían “tal vez en una década”.

Por lo pronto, el médico ha iniciado un programa de trasplantes uterinos que involucrará a 20 mujeres a finales del 2017.

Actualmente, se encuentra liderando este debate la abogada de ética médica y Directora de la Unidad de Derecho y Regulación de la Salud de la Universidad de Liverpool, Dra. Amel Alghrani, quien presiona para que se hable sobre si los trasplantes de útero en transexuales deberían ser financiados con dinero público, debido a que “revolucionaría la reproducción”.

Además, la doctora predice que un programa exitoso conduciría a otros que exigen úteros –incluyendo a hombres homosexuales y heterosexuales– a “compartir conjuntamente las cargas reproductivas y las alegrías del embarazo”.

“Las parejas homosexuales también pueden querer procrear de esta manera, mientras que los hombres solteros pueden optar por ella para evitar la subrogación”, explicó Alghrani en el Journal of Law and the Biosciences.

Otro médico que apoyó esta petición, fue la ginecóloga del Instituto de Fertilidad del SNS en Gales, Arianna D'Angelo, quien afirmó que el procedimiento sería correcto desde un “punto de vista ético”.

También lo hizo la Dra. Francoise Shelfield, profesora de obstetricia y ginecología en el University College de Londres, quien dijo “no veo por qué no” porque la legislación lo permite.

De otro lado, los críticos a este tipo de operaciones médicas indican que el Servicio Nacional de Salud no debería desperdiciar recursos por el solo hecho de permitir que transexuales encuentren una “experiencia femenina auténtica”.

La activista a favor de la maternidad, Laura Perrins, dijo que “la mayoría de los contribuyentes no pensarán que esto es un buen uso de los recursos” porque “se plantean profundas cuestiones éticas y morales que tendrán un impacto en los derechos de las mujeres, y que afectará al significado de la maternidad y la feminidad”.

La feminista Julie Bindel dijo asimismo que los “que nacieron hombres y son dosificados con hormonas femeninas y sometidos a una cirugía estética con el fin de presentarse como mujer, nunca serán mujeres”.

“Los transexuales que desean trasplantes de útero en el Servicio Nacional de Salud son impulsados por un deseo de experimentar el parto, porque se considera que es una experiencia femenina auténtica. Pero esto no se trata de los derechos de los transgéneros, sino de una noción retorcida de lo que constituye una ‘mujer real’”, dijo.

Finalmente, Bindel, quien mantiene una postura radical en el feminismo, indicó que “esto es una elección de estilo de vida, no un problema de salud”.

