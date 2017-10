“Todo el mundo sabía” en Hollywood sobre abusos de Harvey Weinstein, dice famoso guionista

REDACCIÓN CENTRAL, 17 Oct. 17 / 06:05 pm (ACI).- Un guionista que trabajó con Harvey Weinstein, acusado de acosar y abusar sexualmente de decenas de actrices, modelos y trabajadoras en sus 30 años de productor en Hollywood, aseguró recientemente que “todos sabían” en la industria del cine sobre su conducta.

En un post en Facebook, Scott Rosenberg –guionista de películas como Con Air, Gone in Sixty Seconds y High Fidelity– se pronunció sobre el escándalo que ha sacudido la industria del cine estadounidense, y aseguró que él, que trabajó de cerca con Weinstein, pide “eternamente disculpas”.

Un artículo publicado el 5 de octubre por el diario estadounidense The New York Times acusó a Harvey Weinstein, magnate de la industria de Hollywood, de diversos acosos sexuales y pagos de acuerdos fuera de corte a actrices y trabajadoras de las compañías cinematográficas que fundó con su hermano Bob: Miramax y The Weinstein Company.

Días después, un artículo publicado en la revista The New Yorker responsabilizó al magnate de acoso, abuso y violaciones sexuales de al menos 13 mujeres. Weinstein ha negado cualquier caso de relaciones sexuales no consentidas.

Tras las publicaciones, al menos 51 actrices, modelos y trabajadoras de producciones de Hollywood han declarado haber sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual por parte de Weinstein, entre ellas Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Cara Delevingne, Heather Graham y Rose McGowan.

En su post de Facebook, Rosenberg aseguró que “todo el mundo sabía” en la industria cinematográfica sobre la conducta de Weinstein.

“Yo estaba ahí, por una gran parte del tiempo. Desde, qué, ¿1994 hasta inicios de los 2000? Algo así. Ciertamente la Era Dorada”, indicó. “Los años de ‘Pulp Fiction’, ‘Shakespeare in Love’, ‘Clerks’, ‘Swingers’, ‘Scream’, ‘Good Will Hunting’, ‘English Patient’, ‘Life is Beautiful’”.

“Así que sí, yo estaba ahí. Y déjenme decirles una cosa. Seamos perfectamente claros sobre una cosa: Todo el mundo sabía”, reiteró.

“Y, cabe señalar: hubo muchos que sucumbieron a sus encantos voluminosos. Voluntariamente. Lo que seguramente debió haberle impulsado a ampliar aún más su fétida red”, dijo.

“Y para mí, si la conducta de Harvey es lo más reprensible que uno pueda imaginar, un segundo no tan distante es el actual diluvio de rechazo y condenación que ahora se estrella en estas orillas de la rectitud en mareas deslumbrantes de rectitud de mentira. Porque todo el mundo sabía”.

“¿Y cómo sabes que yo estoy seguro de que esto es verdad? Porque yo estaba ahí. Yo los vi. Y yo hablé sobre eso con ustedes. Ustedes, los grandes productores; ustedes, los grandes directores; ustedes, los grandes agentes; ustedes, los grandes financistas; y ustedes, los jefes del gran estudio rival; ustedes, los grandes actores; ustedes, las grandes actrices; ustedes las grandes modelos. Ustedes, los grandes periodistas; ustedes, los grandes guionistas; ustedes, las grandes estrellas de rock; los grandes restauradores; ustedes, los grandes políticos”.

“Yo los vi. A todos ustedes. Dios me ayude, yo estaba ahí con ustedes”, lamentó.

“Quizás no conocíamos el grado. La magnitud del horror”, dijo, “pero sabíamos algo. Sabíamos que algo estaba burbujeando por debajo. Algo odioso. Algo podrido”.

El guionista también aseguró que “Harvey poseía la prensa”, y tanto actores, actrices, agentes y managers “temían La Ira del Gran Hombre”.

“Él era un monarca de generosidad volcánica cuando se trataba de los que estaban en su círculo. Y un señor de la mafia necesita fervientemente la lealtad absoluta de sus capos y soldados”.

“Así que estábamos dispuestos a pasar por alto” lo que la “gallina de los huevos de oro” hacía “detrás del granero”, señaló.

“Y por eso, pido eternamente disculpas. A todas las mujeres que tuvieron que sufrir esto... pido eternamente disculpas”.

Con Miramax, Harvey Weinstein produjo películas como Pulp Fiction, Kill Bill, Scary Movie, Gangs of New York, Bridget Jones y las ganadoras del Oscar The English Patient, Good Will Hunting y Shakespeare in Love.

The Weinstein Company coproduce el programa concurso Project Runway, y produjo películas como Inglourious Basterds, John Rambo, Django Unchained y The Iron Lady.

Hasta 2015, según el análisis del sitio web vocativ.com, Harvey Weinstein fue la segunda persona a la que más agradecieron en los Oscar, después de Steven Spielberg.

Cinco años atrás, al ganar el Globo de Oro por su actuación protagónica en The Iron Lady, la actriz Meryl Streep agradeció a Weinstein comparándolo con Dios.

Weinstein también ha sido donante del Partido Demócrata, incluyendo a Bill y Hillary Clinton y Barack Obama. Michelle Obama, esposa del expresidente de Estados Unidos, aseguró en 2013 que el productor de Hollywood “es un maravilloso ser humano” y “un buen amigo”.

El escándalo de Weinstein ha despertado una ola de revelaciones sobre abusos sexuales silenciados en Hollywood. El actor Terry Crews aseguró recientemente haber sufrido tocamientos en los genitales por parte de un “ejecutivo de alto nivel de Hollywood”.

La actriz Reese Witherspoon reveló el 16 de octubre que fue abusada sexualmente a los 16 años por un director de cine, y que agentes y productores “me hicieron sentir que el silencio era una condición para mi empleo”.

Tras destaparse el escándalo de las acusaciones contra Weinstein diversas personalidades de Hollywood han expresado su rechazo, su esposa, Georgina Chapman, anunció que lo dejaría y su hermano, Bob, lo despidió de The Weinstein Company.

En mayo de este año, Weinstein asistió a una subasta a favor de Planned Parenthood, cuyo costo de ingreso iba desde los 125 dólares, solo por el after party, hasta los 100 mil dólares por una mesa para 10 personas en la cena de gala. El productor de Hollywood se sentó junto a la excandidata presidencial Hillary Clinton y varias actrices.

En el evento, Weinstein ofreció 100 mil dólares por una pintura, monto que, de acuerdo a la multinacional del aborto, finalmente no pagó.

