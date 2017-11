Tiroteo en California: Obispo pide la misericordia de Dios para las víctimas

WASHINGTON DC , 14 Nov. 17 / 05:05 pm (ACI).- El Obispo de Sacramento, Mons. José Soto, se pronunció ante el tiroteo registrado este martes en California que ha dejado cinco muertos, incluyendo el atacante, y al menos dos niños heridos; para pedir la misericordia de Dios para estas víctimas y todos los afectados por la violencia en Estados Unidos.

“Les pediría si pueden tomarse un momento para pedir la misericordia de Dios, no solo para las personas afectadas por este (ataque), sino a todos los afectados por la violencia armada en estos tiempos”, exhortó el Obispo a través de la cuenta de Twitter de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

Before leading his brother bishops in praying a "Hail Mary," @bishopsoto of Sacramento talked about the shooting in Northern California today. pic.twitter.com/McUFRORURn

Al menos cinco personas murieron y dos niños resultaron heridos durante un tiroteo en Rancho Tehama, en el norte de California.

Según la Policía alrededor de las 8:00 a.m. se reportaron varios disparos en la escuela primaria de esta localidad rural. El atacante fue abatido en el lugar por agentes.

Hasta el momento no se ha informado si entre las cuatro víctimas hay estudiantes. El tiroteo empezó en una casa y se trasladó hasta la escuela que tuvo que ser evacuada.

Un habitante de la zona, Brian Flint, dijo a un diario local que el atacante era un exconvicto de unos 50 años, "que estuvo disparando un montón de balas últimamente, cientos de rondas, con grandes cargadores".

"Dimos cuenta que este tipo estaba loco y que nos había estado amenazando", señaló Flint al periódico Redding Record Searchlight.

Por su parte, Phil Johnston, asistente de la Oficina del Sheriff de Tehama, dijo a la red KCRA de San Francisco que se recuperaron un rifle semiautomático y dos armas cortas.

"Sé que hemos evacuado por aire a una cantidad de estudiantes, sé que la escuela ha sido despejada, sé que los niños que asistían a clase se encuentran en este momento en un lugar seguro", dijo Johnston, quien agregó que un centenar de agentes respondieron al incidente.

El Redding Record Searchlight informó que entre los heridos hay dos niños. Este tiroteo ocurre 10 días después del ataque que dejó 26 muertos en Texas.

El pasado 10 de abril también ocurrió un tiroteo en California. En aquella ocasión el lugar fue la escuela primaria de North Park Elementary, en San Bernardino, que dejó dos fallecidos.

Quien también se pronunció fue el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. A través de su cuenta de Twitter dijo que se encuentra “profundamente entristecido” por el tiroteo en el norte de California, “la pérdida de vidas, incluidos niños inocentes”.

Pence aseguró que se aplicará la ley y que el gobierno seguirá monitoreando la situación y proveerá el apoyo federal. “Rezamos por el consuelo y la recuperación” de los afectados, expresó.

Saddened to hear of the shooting in N. California, the loss of life & injuries, including innocent children. We commend the effort of courageous law enforcement. We'll continue to monitor the situation & provide federal support, as we pray for comfort & healing for all impacted