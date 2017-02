Tenemos que llenar las calles, dice Cardenal sobre Marcha por la Vida 2017 en Perú

LIMA, 26 Feb. 17 / 02:05 pm (ACI).- “El Papa quiere que hagamos lío, y haremos lío, el Papa quiere que salgamos a la calle, vamos a salir a las calles”, alentó el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, a los más de mil voluntarios de la gran Marcha por la Vida que se realizará el sábado 25 de marzo.

Ante los más de mil voluntarios que asistieron al encuentro realizado en el colegio Santa Úrsula, el Cardenal resaltó que “Dios dice ‘siempre estaré con ustedes’, o sea que no estamos solos. No hacemos violencia, no insultamos, decimos la verdad, nos reunimos y que cada uno de ustedes haga mucho lío porque tenemos que llenar las calles este 25 de marzo”.

“Hay que tener el coraje de aceptar que esta generación tiene que luchar fuerte para que respeten el trabajo, la familia, el orden, la vida. El Perú fundamentalmente hoy dice: la calle es nuestra”, subrayó el Purpurado.

“Estoy seguro que están haciendo ya un cambio, no tengan miedo, hay que hablar, hay que mover a la gente, y no dejarse asustar, el país nos está esperando y la gente más humilde, todos quieren la vida y todos aman a Jesucristo por eso la gran mayoría está con nosotros, hay que despertarlos y estoy seguro que ustedes van a despertarlos”.

Por su parte, Diego Salinas Rocha, uno de los voceros de los voluntarios, animó a que muchos más jóvenes se sumen a esta marcha.

“Los jóvenes también tenemos voz y defendemos la vida por convicción. Esto no es un tema ideológico, es un tema de principios que debe primar en la vida de todos los peruanos. Por ello #LaCalleEsNuestra por la vida, porque nos interesa defender a esos niños que no tienen voz”, exhortó.

El encuentro de voluntarios de la Marcha por la Vida Perú 2017 contó con la participación de grupos juveniles, jóvenes universitarios, pastorales parroquiales y movimientos.

La Marcha por la Vida se realizará el próximo sábado 25 de marzo desde las 4:00 p.m. y se iniciará en la esquina de las avenidas Brasil y Javier Prado.

Más información en www.marchaporlavidalima.org o en Facebook

