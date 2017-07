Suspenden nombramiento de sacerdote que se jactó de portar consigo un condón

CIUDAD DE MÉXICO, 31 Jul. 17 / 03:46 pm (ACI).- En rueda de prensa previa a la Misa dominical, el Arzobispo de Hermosillo (México), Mons. Ruy Rendón Leal, informó que el P. Tomás Herrera Seco, quien afirmó recientemente que siempre lleva un condón consigo, fue suspendido del cargo de administrador parroquial.

El presbítero, nombrado verbalmente para administrar la parroquia de San Pedro-El Saucito, en Hermosillo, afirmó el 20 de julio pasado en una entrevista para el portal Proyecto Puente que podría tener relaciones sexuales con quien fuera sin importar si es heterosexual, “gay” o de cualquier “género que sea” pues considera que no hay nada de malo en ello.

“Yo siempre llevo mi condón preparado por si viene al caso y porque una canita al aire a nadie le viene mal si te da estabilidad emocional, el condón es por si necesito usarlo”, fueron las palabras del presbítero.

El sacerdote llevaba varios años sin ejercer el sacerdocio trabajando como asesor principal en temas de moral y ética para funcionarios del estado de Sonora.

Mons. Rendón Leal dijo a los medios de comunicación que “este nombramiento queda suspendido; pienso que no es adecuado en este momento que el padre vaya a esta comunidad, además que no era nombramiento oficial, han sucedido situaciones o acontecimientos que me dan a entender a mí que no conviene que el padre vaya”.

Asimismo, aseguró que esta semana se reunirá con el P. Herrera para conversar por las declaraciones que hizo sobre su vida sexual.

Finalmente, Mons. Rendón dijo que por el momento no considera “prudente su regreso a la parroquia en San Pedro”.

“En su momento les informaremos que sucederá con él, pues es un tema de análisis profundo”, concluyó el Prelado, y añadió que entre el lunes y martes próximo se sabrá quién ocupará la vacante en la iglesia de San Pedro-El Saucito, en Hermosillo.

