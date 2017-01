Siria: Líderes cristianos rezan por la paz en la liberada Alepo

ROMA, 03 Ene. 17 / 12:23 pm (ACI).- El 1 de enero en ocasión de la Jornada Mundial por la Paz, el Patriarca Mar Ignatios Aphrem II, Primado de la Iglesia siro-ortodoxa, presidido una oración ecuménica por Siria en la Catedral siro-ortodoxa de Efrén en Alepo.

