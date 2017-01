Siga aquí EN VIVO la Marcha por la Vida 2017 en Washington D.C.

WASHINGTON D.C., 27 Ene. 17 / 10:58 am (ACI).- Este 27 de enero, conmemorando los 44 años de la legalización del aborto en todo Estados Unidos, tras la sentencia de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade, en 1973, miles de manifestantes participan en la Marcha por la Vida (March for Life) en Washington D.C.

Se espera un discurso del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y un saludo del presidente Donald Trump.

Puede ver la transmisión de EWTN en vivo AQUÍ.