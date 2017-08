Serie de TV “Preacher” muestra a Jesús en escena de sexo explícito con mujer casada

WASHINGTON D.C., 27 Ago. 17 / 02:01 pm (ACI).- La serie de televisión de AMC, Preacher (Predicador), generó polémica al mostrar en uno de sus capítulos una escena de sexo explícito entre Jesús y una mujer casada en la noche de la Última Cena.

Preacher fue creada por Evan Goldberg, Seth Rogen y Sam Catlin para AMC. Está basada en el cómic del mismo nombre publicado por Vertigo, subeditorial de DC Comics. Es protagonizada por Dominic Cooper y se estrenó en mayo de 2016.

La historia gira en torno al predicador Jesse Custer que, después de perder la fe, descubre que Dios ha hecho algo parecido. Custer se convierte en la única persona capaz de rastrear a Dios.

La controvertida escena de Jesús teniendo relaciones hace parte del capítulo 10 de la segunda temporada de la serie titulado Dirty Little Secret (Pequeño y sucio secreto).

La escena emitida el 21 de agosto, que también transmite HBO España, generó una gran cantidad de críticas en las redes sociales como Twitter.

El usuario Christian Jacobs señala que “#Preacher me ha perdido la noche anterior. Eso fue llevar las cosas un poco demasiado lejos. Fue algo muy desagradable de ver”.

I think #Preacher may have lost me, last night. That was taking things a little too far. Felt really uncomfortable watching. ????@PreacherAMC — Christian Jacobs (@PPerfect_CJ) 22 de agosto de 2017

Por su parte, la internauta Rose afirma que “#Preacher pasó de ser muy bueno a blasfemo. ¡No me gustó!”

A su turno, el usuario Z cuestionó “Desagradable ¿Harían un film que fuera indignante para los musulmanes? Hipócritas”. El comentario de este tuitero es una respuesta al tuit de la Exgobernadora de Alaska y Excandidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, quien dijo muy escuetamente que la escena le pareció "horrible".

Disgusting. Would they make a film about Islam that was that outrageous?

Sinful hypocrites — Z (@ZPaulVa) 25 de agosto de 2017

Seth Rogen, cocreador de la serie, anunció la escena en su cuenta de Twitter de esta forma: “El episodio de esta noche de #Preacher tiene algo que me emociona y que he querido hacer realidad por años. Me sorprendió que nos dejaran hacerlo. Por favor véanlo”.

Tonight's episode of #Preacher has some stuff I've been excited to bring to life for years and I'm SHOCKED they let us do it. Please watch. — Seth Rogen (@Sethrogen) 21 de agosto de 2017

El Presidente de la Liga Católica de Estados Unidos, Bill Donohue, dijo en una declaración que “mostrar a Jesús en una grotesca escena de sexo es un ataque a la sensibilidad de todos los cristianos, así como a la gente de buena voluntad que no es cristiana”.

“Hemos sido tratados con este tipo de formas por algunos de los canales que son pay-per-view, pero no estamos acostumbrados a que AMC se meta también en el lodo. Si esta es una señal de lo que quiere llegar a ser, reuniremos a los cristianos en su contra”, resaltó Donohue.

El Presidente de la Liga Católica remitió a NewsBusters, que en su opinión, “merece todo el crédito por referirse a esta escena obscena de Preacher”.

En efecto, Lindsay Cornick escribió en NewsBusters lo siguiente: “felicitemos a Preacher de AMC por darme el más rápido y más eficiente tema para un artículo hasta ahora. Su último episodio mostró algo tan vergonzosamente indisculpable que me asombra haberlo visto todo sin darme de cabeza contra la pared”.

“Ocasiones como esta hacen que me pregunte porque las series no piensan en tocar al Islam considerando que ellos sí tienen un profeta que fue algo más que un poco promiscuo”, cuestiona Cornick.

“Este show se escribiría casi solo, pero requeriría la misma oportunidad de desdén religioso, casi la misma igualdad que los liberales no defienden”, continuó.

Lindsay Cornick cierra su escrito denunciando que actualmente “es justo burlarse o mostrar hostilidad a cualquier cosa relacionada al cristianismo. No puedo hablar por quienes están cansado de eso” pero “sí me estoy hartando de verlo”.

