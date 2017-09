“Ser feliz”: Nuevo bulo atribuido al Papa Francisco

REDACCIÓN CENTRAL, 14 Sep. 17 / 06:14 pm (ACI).- Esta semana se ha viralizado a través del servicio de mensajería WhatsApp un texto atribuido al Papa Francisco sobre la felicidad titulado “Ser feliz”, que el Pontífice nunca ha pronunciado.

El texto comenzó a circular por Internet alrededor del año 2010 y en los blogs donde fue publicado, como este, se indica que el escrito es anónimo. En el año 2016 fue publicado en el diario El Mundo, en la sección La Crónica Mórbida.

En el bulo que circula en Whatsapp se señala que el Pontífice pronunció estas palabras “en la Misa de hoy”, sin precisar fecha ni lugar.

Según el bulo, el Santo Padre dice: "Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es tener un cielo sin tempestades, camino sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones”.

“Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos”, prosigue el escrito.

El texto atribuido al Santo Padre va acompañado de esta afirmación “Este mensaje del papa nos va bien a todos favor leerlo y si les parece bueno para otros vamos a difundirlo que se convierta en una epidemia que contribuya a mejorar un poco la actitud de todos y por ende a mejorar el mundo”.

En una ocasión la Santa Sede advirtió que “este tipo de textos que circulan por internet atribuidos al Papa Francisco generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión dijo esas palabras”.

“Porque en tal caso sería fácil para cualquiera ir al sitio internet oficial de la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de palabras del Papa”, señalaron.

Por ello, el Vaticano ha pedido pidió comprobar la veracidad de los mensajes atribuidos al Papa en internet a través de los sitios oficiales de la Santa Sede, como la cuenta de Twitter del Papa Francisco @Pontifex_es, el sitio web del Vaticano, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la página de Facebook de News.va, el periódico del Vaticano L’Osservatore Romano, Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano (CTV) y la aplicación para móviles y tablets The Pope App, gestionada por News.va.

