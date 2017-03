Secuestran a sacerdote católico en México: Obispo pide rezar por su liberación

CIUDAD DE MÉXICO, 29 Mar. 17 / 03:06 pm (ACI).- El Obispo de Tampico en México, Mons. José Luis Dibildox Martínez, informó que el P. Oscar López Navarro, de 40 años de edad, fue secuestrado el martes 28 de marzo.

En declaraciones a la prensa, el Prelado explicó que el sacerdote, miembro de los Misioneros de Cristo Mediador, fue secuestrado cuando llegaba a su parroquia San José Obrero en el municipio de Altamira.

El Obispo indicó que los delincuentes siguieron al sacerdote y cuando esté llegó en su auto a la iglesia, fue raptado en cuanto abrió la puerta del vehículo.

No sé conoce aún las razones del secuestro y las autoridades ya están al tanto de lo ocurrido.

En estos momentos, dijo Mons. Dibildox, los misioneros están en negociaciones con los secuestradores.

“Lo único que sabemos es que los padres de esa comunidad han sido muy discretos. Normalmente les piden los secuestradores que no hablen, que no digan, que no denuncien. Y la gente tiene temor por la vida de este sacerdote”, dijo el Obispo.

“Le pedimos a la gente su oración para que todo esto termine pacíficamente. Ojalá le den la libertad a este sacerdote y pueda regresar a seguir cumpliendo con su responsabilidad”, exhortó el Prelado.

El P. López Navarro tenía 6 años en la parroquia San José Obrero. El Obispo informó asimismo que “es la primera vez que pasa esto en la diócesis de Tampico”.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de su cuenta de Twitter, se solidarizó con el Obispo de Tampico “por el lamentable secuestro del P. Oscar López Navarro”.

