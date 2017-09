Se cayó la capilla pero no la Iglesia: Testimonio de una mujer tras huracán Irma

REDACCIÓN CENTRAL, 13 Sep. 17 / 07:31 pm (ACI).- Tras el paso del huracán Irma por Cuba, el Arzobispo de Camagüey, Mons. Wilfredo Pino Estévez, visitó algunas de las localidades más dañadas y contó que cuando estaba ante las ruinas de un templo, una mujer le dijo una frase que lo sorprendió gratamente: “Monseñor, se cayó la capilla, pero no la Iglesia”.

El huracán Irma golpeó durante la madrugada del 9 de septiembre el norte de Cuba con una categoría 4 y vientos de 250 kilómetros por hora. Dejó un saldo de 20 muertos y cuantiosos daños en varias provincias como Camagüey.

#Cuba #Esmeralda, the town in #Camaguey Province where many people lost every thing pic.twitter.com/7JjpfOwfTC