Santa María de Guadalupe es luz y guía en la tormenta, asegura Cardenal mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 29 Ene. 17 / 09:22 am (ACI).- “Santa María de Guadalupe se hará siempre presente, y en medio de esta tormenta, de este mar agitado, ella sabrá ser para nosotros una gran luz”, aseguró el Arzobispo Primado de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera.

Así lo indicó el Purpurado en la Misa que presidió el sábado 28 de enero para el personal de la aerolínea Interjet que llegó a la Basílica de Guadalupe para dar gracias por las bendiciones de 2016 y el nuevo año 2017.

Según informa el SIAME, el Arzobispo comentó que si bien “se descomponen aviones, ocurren accidentes, se retrasan permisos, hay trabas para realizar trámites”, “ustedes tienen fe en México, en sus capacidades, en Santa María de Guadalupe que siempre los ha protegido, y que los hará salir adelante”.

El Cardenal Rivera contó luego una breve historia que leyó hace unos días sobre la confianza: “El papá y el hijo salen de la ciudad, van a un pueblo y en el camino ven venir una gran tormenta; el hijo, como ocurre con muchas otras personas, se quiere detener a la orilla del camino; sin embargo, el papá le indica que siga adelante. El hijo le dice que la tormenta ya está más fuerte, que casi todos se han salido del camino. Pero el papá insiste. El hijo siguió adelante, y al poco rato vio una gran luz. ¿Qué estás viendo?, le pregunta el padre. Una gran luz, veo todo muy claro, responde el hijo. Mientras que los que se detuvieron a la orilla del camino siguieron en medio de la tormenta. Así debemos aprender a confiar en el Señor”.

El Cardenal explicó que ante el miedo y la incertidumbre del futuro, ante las diversas problemáticas que se ven en el horizonte, “como pueblo mexicano, debemos tener fe en que vamos a salir adelante; muchas veces nosotros no sabemos cómo ni por dónde avanzar, pero si no detenemos nuestros esfuerzos, si seguimos caminando, si no nos paralizamos, con la ayuda de Dios y bajo la protección de Santa María de Guadalupe, podremos salir adelante; ella es nuestra insignia, la estrella que nos guía”.

“Todos los que estamos aquí tenemos fe en Jesucristo, que se ha manifestado entre nosotros a través de Santa María de Guadalupe; ella sale todo el tiempo a nuestro encuentro, y en los momentos de tormenta se hace presente para indicarnos el camino a seguir”.

Así como Abraham confió en el Señor al grado de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, a quien al final no sacrificó porque Dios le dio un animal para la ofrenda, “así debemos los hombres confiar en Dios”, dijo el Cardenal Rivera.

“Todos a veces tenemos miedo de seguir adelante, sobre todo cuando en el camino no se puede ver con claridad. Ojalá que siempre pudiéramos ver que ahí está el Señor, que tuviéramos siempre presente estas palabras del Evangelio: ‘Señor, salva a los que perecemos’”, resaltó.

