San Valentín: Cuatro oraciones para el día del amor y la amistad

REDACCIÓN CENTRAL, 13 Feb. 17 / 07:02 pm (ACI).- “Haz todo por amor y para el amor”, solía decir Santa Margarita Alacoque, a quien se le presentó el Sagrado Corazón de Jesús. Una de las formas de amar es rezar por el ser querido. Aquí algunas oraciones en el día de San Valentín.

Existen varias formas de amor: amical, esponsal, filial, fraternal. Aristóteles definía a la amistad (amor amical) como querer y procurar el bien del amigo por el amigo mismo. Esto supone el renunciar al propio egoísmo y sumar las generosidades.

Jesús mismo experimentó la amistad, lloró por su amigo Lázaro que había muerto y les dijo a sus discípulos: “No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn. 15, 15).

1. Oración por los amigos

Padre,

Te pido que bendigas a mis amigos,

Revélales nuevamente tu amor y tu poder.

Te pido que seas la guía para su alma.

Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia.

Si tiene dudas, renuévale la confianza.

Si tiene cansancio,

Te pido que le des la fuerza para seguir adelante.

Si hay estancamiento espiritual,

Te pido que le reveles tu cercanía,

para un nuevo comienzo en la fe.

Si tiene miedo, revélale Tu amor,

y trasmítele tu fuerza.

Donde haya pecado, bloqueando su vida,

haz que busque la reconciliación

y perdónalo.

Bendícelo, concédele más visión de ti,

que tenga el apoyo de amigos

para darle fuerza y valentía.

Concédele a cada uno la luz

para poder distinguir las fuerzas negativas

que pudieran afectarlo,

y revélale el poder que tienen en Ti para superarlo. Amén.

Otra sublime forma de amor es el esponsal o también llamado conyugal. "Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla" (Ef 5,25-26).

Este amor es fruto de un camino que empieza con la amistad, pasa por el enamoramiento y se fortalece en el noviazgo. Lo importante en todas estas etapas es vivir el amor de forma oblativa. Es decir, con entrega, escucha, comprensión y servicio, tal como lo vivió Jesús: "Ámense los unos a los otros como yo los he amado" (Jn. 13, 34).

2. Oración de los enamorados

En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y amas.

Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado.

Te doy gracias por este don que me llena de alegría profunda, me hace semejante a Ti, que eres amor, y me hace comprender el valor de la vida que me has dado.

Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón: enséñame que el amor es don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo; que el amor es puro y que no puede quedar en ninguna bajeza; que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos.

Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí; por quien camina a mi lado; haznos dignos el uno del otro; que seamos ayuda y modelo.

Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros pensamientos y los conduzcan en el amor. Amén.

3. Oración de los novios a la Virgen María

Madre Nuestra:

En tu nombre hemos unido nuestros corazones. Queremos que presidas nuestro amor; que defiendas, conserves y aumentes nuestra ilusión. Quita de nuestro camino cualquier obstáculo que haga nacer la sombra o las dudas entre los dos.

Apártanos del egoísmo que paraliza el verdadero amor.

Líbranos de la ligereza que pone en peligro la Gracia de nuestras almas.

Haz que, abriéndonos nuestras almas, merezcamos la maravilla de encontrar a Dios el uno en el otro.

Haz que nuestro trabajo sea ayuda y estímulo para lograrlos plenamente. Conserva la salud de nuestros cuerpos. Resuelve necesidades materiales.

Y haz que el sueño de un hogar nuevo y de unos hijos nacidos de nuestro amor y del cuerpo, sean realidad y camino que nos lleve rectamente a tu Corazón. Amén.

Vivir la vocación del amor, al que todo cristiano está llamado, no es fácil porque siempre se presentan dificultades y discusiones, pero en el perdón, la oración, la Eucaristía y el amor a María está el camino para cambiar el rumbo del mundo y de la propia familia. Ahora sugerimos una oración por los esposos:

4. Oración de los esposos

Señor, nuestro Dios

te bendecimos por tomar

en tus manos nuestro amor.

Ayúdanos a cumplir

nuestra misión.

Ven a compartir nuestra vida.

Ayúdanos a formar a

nuestros hijos, a ser

testigos de tu amor

en nuestra familia

y en la comunidad.

Danos fuerza en los desalientos.

Comparte nuestras alegrías.

Señor, bendice nuestro amor. Amén.