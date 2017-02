Sacerdote se disculpa por meme que alentaba el suicidio

DENVER, 01 Feb. 17 / 04:01 pm (ACI).- Hace unos días el P. Philip J. Pizzo, párroco de la iglesia St. Benedict Joseph Labre, en la diócesis de Brooklyn, en el estado de Nueva York (Estados Unidos), publicó en su cuenta personal de Facebook un meme en el que alentaba al suicidio. Ahora se ha mostrado arrepentido por haberlo difundido.

El meme, publicado el 29 de enero, decía “Muestra tu odio por Trump. Hazlo por justicia social. #JumpAgainstTrump (SaltaContraTrump)”. La imagen que acompañaba el texto mostraba a un hombre lanzándose de un edificio.

El sacerdote la compartió justo un día después que el Presidente Donald Trump firmase la orden ejecutiva que determina detener el programa de admisión de refugiados de algunos paíse a Estados Unidos durante 120 días, y suspender indefinidamente el acceso de los refugiados sirios al país.

En declaraciones al New York Post, unos parroquianos indicaron que el P. Pizzo suele publicar memes políticos controvertidos.

“Yo no promuevo el suicidio. He ayudado durante años a la gente y eso (el meme) no promueve el suicidio. Era gracioso”, explicó el sacerdote al diario.

Al ver el meme, algunos fieles consideraron la posibilidad de irse a otra parroquia. Uno de ellos fue Carlos Coburn, que acude a la parroquia de St. Benedict Joseph Labre hace 20 años y una vez buscó la ayuda del P. Pizzo cuando pensaba suicidarse.

“El suicidio no es gracioso, ni simple. Esto es molesto para alguien en mi situación. Yo conozco a este hombre, me bautizó, y no quiero volver a su iglesia”, expresó Coburn.

La diócesis de Brooklyn confirmó que el meme había sido compartido en el Facebook personal del P. Pizzo.

En un comunicado, el vocero de la diócesis de Brooklyn, Vito Formica, indicó que el P. Pizzo dijo que publicó el meme como “una sátira, se arrepiente de la ofensa que causó y lo ha eliminado”.

“El suicidio es, ciertamente, un asunto serio y esta publicación no representa, en ninguna manera, la posición de la Iglesia”, señaló.

Ante la reacción negativa de los feligreses, El P. Pizzo eliminó el meme y publicó un comunicado de disculpa.

“Nunca quise suscitar esta reacción y me arrepiento de haberlo publicado”, expresó.

“He sido un sacerdote durante 40 años y mi objetivo siempre fue llevar a Cristo a la gente. Soy pro-vida y cualquier referencia al suicidio es contraria a mis creencias, por lo tanto, esto hace que mi post sea completamente inapropiado. Una vez más, por favor acepten mis disculpas”, manifestó.

Traducido y adaptado por María Ximena Rondón. Publicado originalmente en CNA.

También te puede interesar: