Sacerdote enfrenta a asaltantes en parroquia: Estaba dispuesto a “dar la vida por Cristo”

SANTIAGO, 16 Mar. 17 / 03:38 pm (ACI).- Un sacerdote de 40 años de edad frustró el asalto que iban a cometer dos delincuentes que ingresaron a su parroquia, enfrentándolos y reduciendo a uno de ellos al pensar que podían profanar la iglesia.

El P. Jorge Vásquez, Párroco de Santa Rita de Casia en San Fernando, en el centro sur de Chile, frustró el robo a su parroquia por parte de dos delincuentes el pasado 12 de marzo.

El sacerdote dijo a ACI Prensa que la parroquia “es una de las más humildes de la sexta región" por lo que un robo sacrílego era uno de sus temores y por eso actuó.

"Lo más sagrado que tenemos es el sagrario y por supuesto el cáliz y copón. Aunque el sagrario es de madera, está hecho a mano, tiene un valor grande para la comunidad porque la misma gente y el Señor lo construyeron”, relató.

“De lo contrario yo no hubiera salido, llamo a Carabineros y hubiese esperado”, agregó.

El P. Vásquez explicó a ACI Prensa que su actitud fue la “defender y dar la vida por Cristo, lo que mi obispo me encomendó. Es mi Iglesia no solo en lo espiritual, no solo en lo intangible, sino en lo propio y si Cristo dio la vida por nuestra Iglesia en lo humano, en lo práctico, ¿por qué no yo?”.

Consultado si volvería a actuar de la misma forma ante otro posible ataque, el sacerdote respondió que “lo volvería a hacer porque creo uno tiene que dar la vida por el otro, por la misión que me tocó. Yo creo que cualquier papá daría la vida por su hijo si alguien se mete a la casa”.

“Obviamente con mayor precaución pero, esto es lo mío, lo que la Iglesia y el obispo me encomendó proteger, cuidar y velar”, resaltó.

El día del robo frustrado, el sacerdote escuchó el ladrido de los perros y ruidos extraños alrededor de las 5:30 a.m. El P. Vásquez se dirigió con una linterna hasta el lugar aledaño a la iglesia y se encontró con dos individuos.

Uno de ellos golpeó al sacerdote y este se defendió. Luego, corrió detrás del otro sujeto que intentó escapar pero fue alcanzado por la policía que ya había llegado al lugar.

De acuerdo al diario local El Marino, los dos sujetos de iniciales K.R.M. y N.F.Q., ambos de 20 años, fueron detenidos y llevados hasta la unidad policial. Los individuos pasaron a control de detención por el delito de robo frustrado y están a la espera del juicio.

El P. Vásquez lleva siete años en la parroquia Santa Rita de Casia. En este tiempo ya había sufrido un asalto en el primer año, originado en las distintas problemáticas sociales del barrio donde se ubica la iglesia.

“Es un barrio de alta vulnerabilidad, con mucho tráfico de drogas, delincuencia prostitución infantil”, precisó el Párroco que tiene a su cargo 16 capillas.

Por los problemas que sufre la población de la zona, el sacerdote se ha preocupado de realizar un intenso trabajo con la comunidad en los últimos cinco años.

“Desde entonces, hay un sentido de mucha simpatía y gratitud con la parroquia por toda la labor social y de inclusividad. De mucho compromiso y trabajo con las juntas de vecinos y otras redes”, reflexionó el P. Vásquez.

“Aquí tratamos de potenciar redes de socialización, de solidaridad, de fraternidad.

Mi labor ha sido un poco mediador de la caridad, de buscar instituciones o personas que puedan dar una mano espiritual, material, psicológica o informativa”, explicó el presbítero.

También te puede interesar: