Sacerdote critica proyección de películas sobre exorcismos en iglesia abandonada

DUBLÍN , 27 Jul. 17 / 02:57 pm (ACI).- Un sacerdote de Irlanda criticó los planes de un festival de cine para proyectar dos películas de terror en una iglesia abandonada por considerarlo un “truco barato” que no respeta lo que alguna vez fue un lugar sagrado.

El Belfast Film Festival planea mostrar en agosto dos películas de terror, “The Exorcist” y “The Omen”, en la Holy Rosary Church de Belfast (Irlanda), una iglesia emblemática que fue abandonada desde 1980 y ya no es propiedad de la Iglesia Católica.

El párroco local, P. Patrick McCafferty, dijo al medio Belfast Telegraph que el plan era un “truco barato” e irrespetuoso con lo que alguna vez había sido un lugar sagrado.

“¿Cuál es su motivación para mostrar esos tipos de películas en lo que fue una vez un edificio sagrado con recuerdos tan especiales de ocasiones espirituales para mucha gente?”, cuestionó.

“¿No deberían ser sensibles al hecho de que muchas personas en esa área tienen asociaciones afectuosas y además es sagrada para los recuerdos de muchas personas que fueron bautizadas o casadas o enterradas allí?”, señaló el presbítero.

Actualmente, la antigua iglesia será convertida en un restaurante italiano, con lo que el P. McCafferty no tiene “ningún problema”. “Pero la proyección de películas de terror allí es completamente distinto”, comentó a The Times de Irlanda.

Por su parte, un portavoz del festival de cine defendió la decisión diciendo que la iglesia abandonada “realzaría la experiencia de la audiencia” y dijo que esta ha estado “difunta” por casi 40 años.

“El Festival de Cine de Belfast es bien conocido por sus eventos especiales realizados en lugares específicos”, dijo el portavoz a la BBC, citando como ejemplo una proyección de Jaws (Tiburón) en 2015, en la playa Portrush.

Luego, dijo que “los lugares escogidos añaden una dimensión extra a la proyección, y creemos que el entorno de piedra fría de una iglesia abandonada hará una experiencia de visualización adecuadamente escalofriante para The Exorcist”.

“Muchas personas tendrán sus propias razones personales para que no les guste El Exorcista, y respetamos su derecho a esa opinión, pero la verdad es que fue una de las películas más aclamadas de la década de 1970”, agregó el portavoz.

Por otro lado, el P. Cafferty dijo que si bien no ha visto ninguno de los dos filmes, sí está familiarizado con su contenido polémico.

“No son el tipo de películas que yo elegiría para ver. La gente me ha hablado de las películas y yo he visto fragmentos de El Exorcista, pero simplemente no entiendo por qué a alguien le gustaría verlo en una iglesia”, enfatizó.

Las proyecciones de The Exorcist y The Omen se mostrarán el 19 de agosto y 20 respectivamente, y ya se han agotado las entradas según The Times.

Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.

También te puede interesar: