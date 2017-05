Rusos combaten ataque informático mundial con agua bendita

ROMA, 17 May. 17 / 12:20 pm (ACI).- Luego de que un “malware”, un programa maligno informático, afectara a alrededor de 200 mil computadoras (ordenadores) en todo el mundo, los rusos han tenido una idea: bendecir las máquinas con agua bendita.

Los ataques recientes se realizaron con la modalidad de un “ransomware” llamado “WannaCry”, que es un programa maligno que bloquea los datos de una persona y exige, ya sea a través de una ventana emergente o un correo electrónico, que se pague un rescate o la información contenida en la computadora será destruida.

Los ciberataques han afectado a hospitales, instituciones educativas y grandes compañías, en más de 150 países alrededor del mundo, incluidos China, Japón, India y Reino Unido.

Rusia fue uno de los países más afectados por el ataque informático.

¿Parte de su solución? Invitar al Patriarca Kirill, de la Iglesia Ortodoxa Rusa a bendecir computadoras y servidores con agua bendita.

En una fotografía compartida por @EnglishRussia1 en Twitter, se puede ver al Patriarca Kirill bendiciendo las computadoras del Ministerio del Interior, con la esperanza de protegerlas de WannaCry.

La Iglesia Ortodoxa Rusa tiene estrechos vínculos con el gobierno de Rusia, por lo que el Patriarca Kirill es una figura importante tanto en el plano político como religioso en el país.

Patriarch of Russian Orthodox church making sure that the Ministry of Internal Affairs computers won't get affected by WannaCry virus attack pic.twitter.com/m2S7rP2iHU