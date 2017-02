Murió Norma McCorvey, la mujer usada para legalizar aborto en Estados Unidos

WASHINGTON D.C., 18 Feb. 17 / 03:15 pm (ACI).- Este sábado 18 de febrero falleció en horas de la mañana, Norma McCorvey, la mujer cuyo caso sirvió para legalizar el aborto a pedido en Estados Unidos hace 44 años, pero que luego se convirtió al catolicismo y se volvió una gran defensora de la causa provida.

BREAKING: Norma McCorvey, Jane Roe of Roe v. Wade, Passes Away: She Never Had an Abortion and Became Pro-Life https://t.co/lmr4Ax8Afj #tcot pic.twitter.com/Hwlt0fXKHB