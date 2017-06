Revista jurídica de Harvard: Legalización del aborto en Estados Unidos violó Constitución

MASSACHUSETTS, 05 Jun. 17 / 02:28 pm (ACI).- La revista jurídica de Harvard publicó un análisis constitucional para responder si el “derecho a la vida” en los Estados Unidos incluye a personas no nacidas, concluyendo que la legalización del aborto tras el fallo de Roe vs. Wade viola los derechos de la Constitución de su país.

Como indica Life News, la Decimocuarta Enmienda adoptada en 1868, declara que “ningún Estado puede privar a la persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria”.

En el nuevo trabajo de investigación de 34 páginas, escrito por el estudiante de derecho de Harvard, Joshua Craddock, y publicado en la revista Harvard Law Journal and Public Policy, se asegura que “el uso por la Decimocuarta Enmienda de la palabra ‘persona’ garantiza el debido proceso y la misma protección a todos los miembros de la especie humana”.

“Los no nacidos son miembros de la especie humana desde el momento de la fecundación. Por lo tanto, la Decimocuarta Enmienda protege a los no nacidos. Si se concede la premisa menor (que los no nacidos son miembros de la especie humana), todo lo que debe demostrarse es que el término ‘persona’, en su significado público original en el momento que se adoptó la Decimocuarta Enmienda, se aplicaba a todos los miembros de la especie humana”, señaló.

Para realizar el análisis, Craddock utilizó una metodología que consiste en diccionarios de uso legal y común, el contexto del derecho anglosajón (o Common law) y casos que intentaron interpretar el significado del texto de una manera consistente con el significado original

Además del lenguaje, el estudiante de derecho colocó sus conclusiones en el contexto de la época, señalando que en el momento en que se escribió la Decimocuarta Enmienda, varios estados llamaron a la persona no nacida un “niño” en sus leyes.

Por otra parte, Craddock señaló que en 1859, la Asociación Médica Americana ordenó que el gobierno debe proteger la “existencia independiente y real del niño antes del nacimiento” y calificó de “innecesario e injustificable la destrucción de la vida humana”.

También, en 1867 la Sociedad Médica de Nueva York “condenó el aborto en cada etapa de la gestación como un ‘asesinato’”.

Finalmente, Craddock señaló que los magistrados de la Corte Suprema se equivocaron en el fallo de Roe vs. Wade de 1973 que otorgó el derecho al aborto en todo el país.

“El juez Harry Blackmun utilizó una metodología intratextual para explicar el significado de ‘persona’ en lugar de explorar el significado original del término tal como se entendía en 1868”, argumentó Craddock.

Roe vs. Wade

El conocido caso Roe v. Wade sucedió a comienzos de 1970, cuando Norma McCorvey alegó ante la corte de justicia el haber sido violada por una pandilla y quedar embarazada.

En ese entonces, las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee, recién graduadas de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, necesitaban una "cliente" para poder atacar la ley que desde hacía 100 años prohibía el aborto en ese estado.

Luego, convencieron a Norma que debería procurarse un aborto en lugar de tramitar la adopción para su bebé. Mientras el caso era visto en los tribunales, la bebé nació y fue dada en adopción. Nunca fue abortada.

Se litigó varias veces hasta que finalmente el caso llegó a la Corte Suprema, la cual legalizó el aborto en los 50 estados de Estados Unidos el 22 de enero de 1973.

En 1987, McCorvey admitió que había mentido y que no había sido violada por los pandilleros. El padre de su bebé era una persona a la que ella conocía y quería.

Años después Sarah se convirtió al catolicismo y dedicó su vida a promover la defensa de los no nacidos. Falleció el 18 de febrero de 2017.

