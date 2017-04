Religiosa colombiana secuestrada en Mali estaría en poder de terroristas musulmanes

BOGOTÁ, 19 Abr. 17 / 06:17 pm (ACI).- El General Fernando Murillo, Director de la Policía Antisecuestro de Colombia, señaló que la religiosa Gloria Cecilia Nárvaez, secuestrada en Mali hace dos meses, estaría en poder de un frente islámico que opera en el país africano.

En entrevista concedida a la agencia Reuters, Murillo dijo que la religiosa de 56 años de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, estaría en manos del “Frente de Liberación Macina. Hay que esperar un pronunciamiento del grupo que la tiene secuestrada para saber qué es lo que van a exigir".

Sin embargo precisó que los captores “no han hecho pronunciamiento atribuyéndose el secuestro, no han hecho exigencias, no han mandado pruebas de supervivencia y no se han comunicado con nadie cercano a la hermana”.

Además, el experto indicó que creen que “la hermana fue secuestrada equivocadamente, que no era el objetivo”.

El Frente de Liberación Macina (FLM) es un grupo islámico activo en el centro de Mali e integrado en su mayoría por ganaderos.

La hermana Gloria Cecilia Narváez fue raptada el 7 de febrero por hombres armados en la población de Karangasso, donde trabajaba en un centro de salud. Este lugar está ubicado a unos 300 kilómetros al este de la capital Bamako.

Murillo también explicó que una fuerza militar internacional liderada por Francia, en coordinación con las autoridades de Mali, busca a la religiosa en el país africano.

Reuters indicó asimismo que es la primera vez que Colombia asesora la búsqueda y rescate de uno de sus ciudadanos en el extranjero.

Murillo sostuvo que la comunidad religiosa a la que pertenece Narváez ni la familia tienen capacidad económica para pagar un rescate en caso de que sea requerido.

Las autoridades de Mali arrestaron a comienzos de abril a cuatro personas por el secuestro de la religiosa.

