RedWednesday: Vístete de rojo este miércoles por los cristianos perseguidos

ROMA, 22 Nov. 17 / 09:43 am (ACI).- La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) invita este miércoles 22 de noviembre a vestirse de rojo en honor a los mártires y a los cristianos perseguidos en todo el mundo.

Con el nombre de #RedWednesday (Miércoles rojo) la iniciativa invita a “ponerse de pie por la fe y la libertad, y brillar para ser luz ante la persecución que sufren los cristianos y otros grupos de fe hoy”. Por ellos, “¡Vístete con algo rojo!”, alentaron.

Tomorrow 22nd November is #RedWednesday – a unique opportunity to stand up for faith and freedom, and to shine a light on the persecution of Christians and other faith groups today. Please tomorrow wear something red! https://t.co/dqajmWUGzM pic.twitter.com/cbGVq5r5Hx