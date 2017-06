Dan último adiós a héroe católico asesinado por defender a musulmana en Estados Unidos

DENVER, 06 Jun. 17 / 02:15 pm (ACI).- El lunes 5 de junio se celebró el funeral de Rick Best, un padre de familia católico que fue asesinado por defender a dos mujeres de un ataque racista en la estación de tren Hollywood Max en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon en Estados Unidos.

Rick Best was an Army veteran, father of 4. He died defending teens from a racist tirade. Hero of the highest order. https://t.co/G8YHXxyp5f pic.twitter.com/L8dX0jP7IG