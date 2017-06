Rector de la Universidad Católica de Chile: “No vamos a realizar abortos, es definitivo"

SANTIAGO, 25 Jun. 17 / 09:27 am (ACI).- El Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Ignacio Sánchez Díaz, afirmó que ninguno de los médicos que pertenecen a su institución realizará un aborto y, que si un paciente lo solicita, el caso sería derivado.

“En esta institución no vamos a realizar abortos, eso es definitivo y es final, no vamos a realizar abortos, no es posible que el Estado obligue a las instituciones a contratar personas que hagan abortos, eso no lo vamos a hacer”, indicó el médico cirujano este 23 de junio, durante su discurso al celebrar el aniversario 129 de la PUC en el día del Sagrado Corazón de Jesús.

Luego, añadió que si la ley se aprueba, van “a derivar de manera segura a la paciente a otro centro de salud”.

“La ley tiene que autorizar el traslado, la ley no puede obligar a que la persona cometa un acto que atente contra la vida. Acá no habrá personas disponibles para eso y por lo tanto se trasladarán a otro lugar. Lo vamos a derivar a la Posta Central, que está a tres minutos, o a otro hospital que está cerca”.

La crítica del rector se da en el marco la discusión del proyecto de aborto por la comisión de Constitución del Senado de Chile, luego de votar a favor de las tres causales que lo componen (inviabilidad fetal, riesgo de la vida de la madre y violación), a pesar de ser advertidos sobre los vacíos que contiene y de la ideología de género que predomina el debate.

Además, la Facultad de Medicina de PUC cuenta con la Red de Salud UC CHRISTUS, considerada la red de atención médica más importante del país, por lo que se vería afectada por la medida.

“Planteamos que no hay ninguna causa válida para hacer un aborto. Nosotros pensamos que cuando una madre tiene una enfermedad hay que tratar esa enfermedad y si por efecto secundario el niño muere, eso no es un aborto”, enfatizó.

En ese sentido, el rector dijo que un niño con problema de viabilidad debe tener “todo el apoyo” y que una madre que fue violada y tiene un embarazo, será acompañada “fuertemente, a ella y a su hijo”.

Por otro lado, Sánchez Díaz enfatizó que en caso se apruebe la ley del aborto, extenderá la objeción de conciencia para todo el equipo médico y no únicamente para el cirujano: “Es completamente discriminatorio no valorar la objeción de consciencia para el equipo de salud”.

“¿Cuál es la razón para que un anestesiólogo, para que una enfermera o una arsenalera no tenga derecho a tener objeción de consciencia? Lo que va a ocurrir es que esas personas van a abandonar el servicio público, esas personas no van aceptar que el Estado las obligue a cometer un acto con el cual ellos no están de acuerdo”, añadió.

Finalmente, el rector de la PUC mencionó que “si en algún momento, en el futuro, a algún Parlamento se le ocurre analizar el tema de la eutanasia, tampoco estarán”.

