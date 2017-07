Rechazan acusaciones de encubrimiento de abusos contra Cardenal Rivera en México

CIUDAD DE MÉXICO, 06 Jul. 17 / 08:07 pm (ACI).- La Arquidiócesis Primada de México rechazó las acusaciones contra el Cardenal Norberto Rivera de presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes.

A inicios de junio de este año, el exsacerdote Alberto Athié realizó una denuncia contra el Cardenal Rivera por supuestamente encubrir a 15 sacerdotes que habrían cometido abusos sexuales.

Según la prensa local, la Procuraduría General de la República (PGR) habría abierto una carpeta de investigación sobre el caso.

En una entrevista con el programa Mesa para Todos, de Noticias MVS, el P. Hugo Valdemar, Director de Comunicación Social del Arzobispado de México, dijo que “en su momento yo emití un comunicado donde decía, y lo sigo diciendo, que una vez que se de este requerimiento se va a contestar en tiempo y/o forma”.

“Hasta el momento no ha habido tal requerimiento, no ha llegado ningún documento oficial y por lo tanto tampoco hemos respondido. Eso será hasta que llegue esa notificación que aún no ha llegado”, dijo.

Consultado sobre la relación de esta denuncia con la fecha de la renuncia del Cardenal Rivera al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Primada de México, el 6 de junio, el P. Valdemar aseguró que “son dos cosas absolutamente diferentes”.

El Cardenal cumplió 75 años el 6 de junio, por lo que, siguiendo las leyes de la Iglesia, presentó su renuncia por límite de edad. Hasta la fecha, el Santo Padre no ha aceptado su renuncia ni nombrado su sucesor.

Para el P. Valdemar, la denuncia de Alberto Athié contra el Arzobispo Primado de México “me da la impresión que pretende presionar al Santo Padre, para que le acepte lo más pronto la renuncia” al Cardenal.

“Pero me parece que en Roma están muy bien informados de nuestra parte cómo se han venido manejando estos casos”, dijo.

“Estamos muy serenos, porque de ninguna manera se ha actuado fuera de la ley, ni la ley interna de la Iglesia, la ley canónica, ni tampoco la civil”, aseguró, y señaló que en cuanto la autoridad lo requiera “estamos en la mejor disposición para responder cualquier duda”.

El sacerdote mexicano calificó la denuncia de “un gran ruido mediático que por desgracia sí golpea mucho a la figura del Cardenal, pero en el ámbito legal no tenemos ni la más mínima preocupación porque estamos en regla”.

El P. Valdemar recordó que años atrás, el Cardenal Rivera enfrentó una acusación similar en Estados Unidos.

“Vinieron funcionarios de la corte de Los Ángeles, le hicieron un interrogatorio de 8 horas, y él respondió al interrogatorio y salió bien librado, no hubo ningún problema”, dijo.

“Si él respondió a autoridades del extranjero, con más razón responderá, si así lo requiere, a la autoridad de México”, señaló.

También te puede interesar: