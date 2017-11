Radio María bate récords de audiencia en España: ¿Gracias al independentismo catalán?

MADRID, 13 Nov. 17 / 11:02 am (ACI).- En los últimos meses, el panorama informativo de España se ha reducido a tertulias, entrevistas y debates relacionados con la independencia de Cataluña, en ese mismo espacio de tiempo Radio María ha batido récords de audiencia y ha pasado el millón y medio de oyentes.

En un artículo publicado en el diario El Español, el P. Luis Fernando de Prada, director de Radio María asegura: “Es cierto que está aumentando nuestro eco, sobre todo desde hace unos meses. ¿La clave? Aquí no entramos en política ni polémicas ni confrontaciones. Hablamos de paz”.

Radio María llegó a España hace 18 años, está presente en otros 70 países y se mantiene con donaciones y el trabajo de más de 5 mil voluntarios.

Según explica el P. Prada, Radio María ha recibido cientos de testimonios de personas de Cataluña y de otras muchas partes de España que se declaran nuevos seguidores porque “en la mayoría de radios y televisiones están hablando todo el día del procés (proceso independentista de Cataluña) y no lo soportan”.

También se habla de temas de actualidad de España y del mundo, “pero siempre sin bajar al terreno político particular o partidista”, precisa su director porque, según afirma, Radio María tiene oyentes “independentistas y no independentistas. Mejor no tocamos temas que dividan a la gente”.

“Por lo menos en esta cadena dan paz y no están siempre peleándose. Ni hay tertulianos de pago y políticos gritando”, asegura un oyente a través de un mensaje de whatsapp.

Según explica en el artículo Javier Jiménez, profesor de comunicación y periodista en Diario de Ávila, Diario de Castilla, RNE (Radio Nacional de España) y TVE (Televisión Española), el tratamiento del tema de Cataluña en los medios está superando todos los límites.

“El fenómeno conocido como “infoxicación”, es decir, un exceso de información, en esta materia empieza a ser preocupante. Si no se desconecta, puede llegar a afectar al rendimiento laboral y la propia salud mental”, precisa Jiménez.

Además, la psicóloga Celia Laguna, aseguró a El Español que esta emisora puede ser un refugio o un mecanismo de defensa ante el “diluvio informativo” y recordó el caso del compañero de celda de Jordi Sánchez, uno de los detenidos por el desafío independentista, que pidió el cambio de celda porque “no aguantaba su matraca (reiterada insistencia en hablar sobre un asunto) con el tema del independentismo”.

Otra de las claves del éxito de Radio María es la emisora que más alcance tiene en España ya que se puede sintonizar y escuchar de manera perfecta hasta en el último lugar del país gracias a la extensa red de antenas y frecuencias de FM.

Entre la programación de Radio María se destaca el rezo del Santo Rosario dos veces al día y la retransmisión de la Santa Misa, además de programas relacionados con información religiosa y catequética, así como otros coordinados por Cáritas o Ayuda a la Iglesia Necesitada.

También te puede interesar: