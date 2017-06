Rabino critica cátedra del aborto en universidad de Argentina

BUENOS AIRES, 17 Jun. 17 / 01:41 pm (ACI).- El rabino Fernando Szlajen, recientemente designado por el Papa Francisco miembro de la Pontificia Academia para la Vida, cuestionó la decisión de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, de crear una cátedra optativa sobre “el aborto como problema de salud”.

“No me parece que se trate de una cátedra. Se opta por una explicación de la aplicación de un protocolo sobre cuándo se practica el aborto legal. Si se tratase de una cátedra, lo primero es ofrecer un enfoque plural y multidisciplinario, convocando a médicos, antropólogos, filósofos y religiosos, para que no sea algo meramente instrumental”, advirtió el también director de la Asociación Mutual Israelita Argentina a AICA.

“Además debería tener un enfoque objetivo y múltiple, de lo contrario es un mero instructivo panfletario”, agregó el experto.

El especialista afirmó que “si partimos del hecho de que la cátedra está a cargo de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, no es una cátedra sino un discurso panfletario, de tendencia política, y la universidad no debiera ser eso”.

“Yo celebraría que hubiese una cátedra sobre el aborto, pero no esto. Una organización política tiene todo el derecho de hacerlo pero no una universidad cuya función es otra. La misma doctora (Raquel) Tizziani dijo que este tipo de cátedra está destinada a garantizar la interrupción legal del embarazo. Es una instigación, no una cátedra. Hay una visión a priori, ideológica, política”, aseveró.

Al ser consultado sobre el argumento de la autonomía universitaria, el rabino Szlajen dijo que “la autonomía no está destinada a direccionar las clases en función de una ideología, sino a un estudio objetivo que las trascienda, un estudio pluridisciplinario”.

Recientemente, entre otros reconocidos expertos en la materia, el Papa Francisco nombró miembros ordinarios de la Pontificia Academia para la Vida a Mons. Alberto Bochatey, Obispo Auxiliar de La Plata (Argentina) y al rabino Szlajen.

El referente judío no será el único no católico la institución vaticana, ya que el Pontífice designó también al japonés Shinya Yamanaka, Premio Nobel de Medicina 2012.

También te puede interesar: