“¿Quién será el siguiente?”, cuestiona docente censurada por discrepar con el lobby gay

MADRID, 30 Abr. 17 / 12:45 pm (ACI).- Luego de ser despedida de su trabajo como jefa de estudios en un instituto superior de Madrid por contradecir a la ideología de género y al lobby LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), la docente Alicia Rubio advirtió sobre el peligro que corre la libertad de expresión en su país.

“Me pregunto quién será el siguiente (…) Si no se puede tocar la ideología de género, si no se puede discrepar de las leyes LGTB que se imponen obligatoriamente en las aulas, ¿dónde está la libertad de expresión?”, dijo Rubio a Actuall.

Rubio es conocida por escribir el libro “Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres”, en el que desmonta los postulados de la ideología de género.

El 28 de abril, tras un constante hostigamiento por la publicación su libro, el equipo directivo del Instituto Arquitecto Peridis de Leganés (Madrid), donde su esposo es director, decidió destituirla de su cargo como jefa de estudios.

“Es una depuración política y un linchamiento, es condenarme al silencio. No les gusta la libertad de expresión y han recurrido al acoso y a la censura para amordazar a quien se atreve a criticarles. ¿Quiénes se han creído que son?”, criticó Rubio

En la decisión contra Rubio en el Instituto Peridis participaron dos concejales de Leganés del partido político de izquierda Podemos, Eva Martínez Borrega y Francisco José Muñoz Murillo, y un ex asesor del mismo partido en el Congreso, Pablo Gaona Navarro.

Previo al despido de Rubio, activistas del lobby gay y miembros de Podemos boicotearon las presentaciones de su libro en las ciudades de Badajoz y Sevilla; y lograron que la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid suspendiera un debate sobre libertad de expresión en el que iba a participar Rubio.

