¿Qué tentaciones enfrenta un exorcista?

REDACCIÓN CENTRAL, 16 Nov. 17 / 04:01 pm (ACI).- El P. Doriam Rocha Vergara, uno de los sacerdotes exorcistas más jóvenes del mundo, decidió revelar cuáles son las más grandes tentaciones que afronta diariamente en el ejercicio de su ministerio.

En conversación con ACI Prensa el 9 de noviembre, aseguró que las tentaciones lo acechan en todos los campos: específicamente en el placer, poder y tener.

1. Tentación al dinero

“Tengo la tentación del dinero. Mis hermanos sacerdotes piensan que soy el cura rico. Que todo lo que toco lo vuelvo plata. La gente piensa que yo soy rico”, aseguró el sacerdote.

2. Tentación de mujeres

El P. Doriam asegura que hay muchas mujeres que piensan que por ser joven y por su forma de hablar, piensan que es “distinto a los demás hombres”.

“Eso despierta una alta admiración y querer llegar al enamoramiento con el padre Doriam. De escribirse y de lanzarse, mujeres muy bonitas y muy guapas”, sostuvo.

3. Tentación de desobediencia

“Tentaciones de desobediencia, rebeldía y soberbia que muchas veces le quitan la gloria a Dios. Cuando un obispo me indica que no puedo ir a cierto lugar, por ejemplo. Sin embargo, yo nunca le he faltado el respeto”, aseguró el P. Doriam.

4. Tentación de reconocimiento y fama

El sacerdote asegura que esto sucede cuando un canal le “ofrece visibilidad o una editorial quiere empezar a sacar tus escritos”.

“Con el tema del exorcismo no se puede la fama”, afirmó.

5. Tentaciones en su familia

“La familia piensa que eres el solucionador de todos los problemas. Tanto emocionales como económicos”, indicó el presbítero.

6. Tentación de soberbia

Finalmente, el P. Doriam sostuve otra de sus tentaciones es la de “convertirse en una persona de ‘actos mágicos’. De tener dones de curar, liberar, etc”.

La superación de las tentaciones

Para superar las tentaciones, el P. Doriam explicó que a veces le toca hacer “autoexorcismos”, que son oraciones que rezan los exorcistas para protegerse.

Asimismo, aseguró que no ve televisión en su cuarto, no tiene computadora, no bebe alcohol ni consume tabaco, y lleva una exigente vida de oración. Entre las oraciones que realiza se encuentran el Santo Rosario, Santo Oficio, Laudes, Ángelus, Coronilla de la Divina Misericordia, Vísperas y Completas.

Finalmente, el P. Doriam aseguró que lo más importante para él es celebrar la Eucaristía a diario.

“No hay ningún solo día en mi vida que no celebre la Eucaristía, con el pueblo o solo. Al lado de mi cuarto tengo una capilla, un oratorio donde está el Santísimo y la presencia de la Santísima Virgen María”, precisó.

También te puede interesar: