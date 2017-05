¿Qué piden estos dos cardenales españoles a la Virgen de Fátima?

FÁTIMA, 13 May. 17 / 10:41 am (ACI).- El deseo de un nuevo impulso a la fe, de que los gobernantes estén más unidos y que la caridad sea la única arma que se use en el mundo, son las peticiones a la Virgen de Fátima del Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y del Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro.

Ambos purpurados acudieron a Fátima para acompañar al Papa Francisco en su histórica visita con motivo del centenario de las apariciones.

En una entrevista concedida a ACI Prensa, el Cardenal Ricardo Blázquez explicó que España tiene una relación muy estrecha con esta advocación mariana y, por lo tanto, tiene gran importancia para el país.

“En primer lugar, porque es la madre del Señor y Madre de todos nosotros” pero “también por la proximidad geográfica, por la cantidad enorme de comunidades cristianas que visitan Fátima, y porque aquí experimentamos cómo se unen la sencillez de la Madre y de los hijos”, dijo el Cardenal.

“El entusiasmo con el que hemos ido siguiendo la acogida del Papa y hemos rezado con él a la Virgen me ha llegado profundamente al corazón”, aseguró, tras la oración del Pontífice en la capilla de las apariciones el viernes 12 de mayo.

Además, el Cardenal Blázquez expresó estar muy alegre por estar en Fátima y “participar en una especie de contagio general y de entusiasmo por la piedad de la Virgen”.

“A la Madre le invocamos desde nuestro sufrimiento y nuestras inquietudes, también desde nuestros gozos, sabiendo que con la Madre todos estamos liberados de la orfandad. Con ella encontramos la compañía, el apoyo y el cobijo en nuestra vida”.

El también Presidente de la Conferencia Episcopal Española reveló lo que le ha pedido a la Virgen: “Una reactivación profunda de nuestra fe, que encontremos como sociedad los caminos de la concordia y de la paz, que entre todos podamos ser agentes de justicia y de hermandad, que nuestros gobernantes también encuentren una forma de caminar unidos de cara al futuro que será en bien de todos”.

Por su parte, el Cardenal Carlos Osoro explicó la razón de la presencia de tantos jóvenes en Fátima: “En primer lugar, porque la Virgen nos hace jóvenes y creo que hay algo especial en los jóvenes que les atrae de la Santísima Virgen María. Hay necesidad de Madre y de escuchar lo que Ella nos dice”.

“También hay necesidad de proclamar la alegría que da nuestro Señor, como ella misma dice en el Magníficat. Y hay necesidad de salir como también hizo Ella. A parte de eso, el Papa Francisco tiene un atractivo especial para los jóvenes”, explicó a ACI Prensa.

“Francisco siempre dice algo con sus palabras, con su mirada, con sus gestos. Creo que el joven, que quizá está mirando para otros lugares, siempre encuentra en el Papa una manera de responder. Encuentra el rostro de Cristo en muchas de las cosas que hace y dice”.

En su opinión el mundo se encuentra en un momento crucial, y recordó cómo “en 1917, cuando tuvieron lugar las apariciones, era un momento difícil para Europa”, pero “ahora es un momento difícil para el mundo”.

“El Papa tiene ese empeño de pedir a Nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre que cambiemos los corazones, que dejemos las armas que a veces tenemos y matan, y cojamos las armas que hacen vivir, el arma de la caridad de la que habló en su reciente viaje a Egipto y que es la única que deben tener los cristianos”.

“Estoy seguro que en ese silencio tan profundo que ha sido impresionante y hemos tenido anta él delante de la imagen de la Virgen de Fátima seguro que le ha pedido que esas armas las dejemos”, concluyó.

