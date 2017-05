¿Pueden los niños salvar al mundo? Esto les dice el Papa Francisco

VATICANO, 22 May. 17 / 11:30 am (ACI).- En la visita que realizó este domingo 21 de mayo a una parroquia de la periferia romana, el Papa Francisco dialogó con un grupo de niños a quienes les habló sobre lo que pueden hacer para ayudar a salvar al mundo.

Una de las preguntas que le hicieron los pequeños que se reunieron con él fue “¿qué podemos hacer para salvar al mundo?”, a lo que el Santo Padre respondió, primeramente, con la oración, para luego agregar:

“¡El mundo es grande! Un niño, un chico, una chica, una niña, ¿pueden ayudar a la salvación del mundo?”.

En un diálogo alegre y espontáneo con los niños, el Papa resaltó que ellos pueden ayudar en esta tarea “respetando a las personas, también a aquellas que no nos quieren, y si alguien me ha hecho mal ¿qué debo hacer? ¿También puedo hacerle el mal a él?”.

Los niños contestaron contentos y al unísono con un sonoro “¡No!”, a lo que el Pontífice dijo que ciertamente eso es lo que toca hacer porque “no es bonito” y preguntó bromeando: “¿puedo llamar a la mafia para que haga algo?” y los niños respondieron varias veces que no.

Francisco prosiguió también con un contundente “¡No!” a su propia pregunta y precisó: “también (los que nos hacen mal) deben ser respetados. Han respondido bien. Vean con cuántas cosas podemos ayudar a Jesús a salvar al mundo. Y esto es bello, ¡es muy bello!”

“¿Y si yo hago las tareas en casa y la mamá me deja salir a jugar con los amigos o las amigas, o a jugar un partido?”, preguntó el Papa.

La respuesta de los niños fue un claro “¡Sí”!, a lo que Francisco dijo: “jugar bien ayuda también a salvar el mundo porque la alegría ayuda a Jesús a salvar al mundo”.

“La alegría es una cosa muy bella”, dijo luego el Papa.

Dirigiéndose después al pequeño de 11 años que le hizo la pregunta, el Pontífice dijo que a esa edad “jugaba al fútbol. Sabes, yo no era muy bueno en el fútbol, y entre nosotros, a aquellos que no son buenos en el fútbol se les llama ‘pata dura’. Yo era un ‘pata dura’, y por esto a menudo hacía de portero, para no moverme: era mi papel”.

