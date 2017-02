Publican nuevo libro del Arzobispo de Filadelfia que critica el “mundo postcristiano”

FILADELFIA, 23 Feb. 17 / 02:10 pm (ACI).- Esta semana fue publicado el nuevo libro del Arzobispo de Filadelfia, Mons. Charles Chaput, en el que analiza detenidamente cómo los católicos en los Estados Unidos pueden vivir su fe públicamente en lo que considera un “mundo postcristiano” u hostil al cristianismo.

Catholic News Agency (CNA) –agencia en inglés del Grupo ACI– conversó con el Arzobispo Chaput sobre Strangers in a Strange Land: Living the Catholic Faith in a Post-Christian World (Extraños en una Tierra Extraña: viviendo la fe católica en un mundo postcristiano), publicado el 21 de febrero por Henry Holt and Co.

En la entrevista, el Arzobispo señaló que al hablar de un “mundo postcristiano” se refiere principalmente a los países desarrollados del norte.

“En el sur, el cristianismo está generalmente haciendo mucho bien y creciendo rápidamente. Pero el norte tiene la riqueza y el poder, y por lo tanto la capacidad de dar forma a gran parte del diálogo sobre el comercio internacional, la política e incluso la historia”.

“Tomo el ejemplo de la Unión Europea. Esta ignora deliberadamente 1.500 años de herencia cristiana de Europa y se define en términos puramente seculares, como si una parte enorme de su propio pasado nunca hubiera sucedido. En efecto, trata de crear una nueva realidad borrando su propia memoria”, expresó.

Sin embargo, Mons. Chaput dijo que las raíces religiosas de su país todavía están “frescas” y la práctica religiosa sigue siendo “alta”.

“Si descomponen el subtexto (lo implícito) en alguna militancia de hoy sobre la tolerancia y la diversidad, encontrarán el mismo desdén por la fe y la moralidad cristianas”, aseguró.

Pese a ello, indicó, en Estados Unidos alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses siguen “identificándose como cristianos” y decenas de millones de estos practican “activa y sinceramente su fe”.

Sobre los principales factores que cambiaron el paisaje religioso de Estados Unidos, Mons. Chaput, consideró “los desarrollos en las filosofías legales y educativas, y las costumbres sexuales en los últimos 60 años”.

Aseveró que estas “no han sido amigables con la creencia religiosa, y especialmente con la fe cristiana”.

Al mismo tiempo, aseguró que la tecnología alteró fundamentalmente “la forma en que aprendemos, vivimos y trabajamos, cómo imaginamos lo ‘sobrenatural’, y hasta cómo pensamos o pensamos en Dios”.

También se refirió a la esperanza cristiana y la importancia central de la fidelidad a Cristo para el futuro.

“Jesús cambió el mundo con 12 hombres muy defectuosos. Tenemos un montón de buenos hombres y mujeres, y más que suficientes recursos para hacer lo mismo. No seamos demasiado egoístas y ansiosos pretendiendo encajar en el mundo sin pensar en sufrir por nuestra fe”, aclaró.

Para leer la entrevista completa en inglés ingrese AQUÍ.

También puede adquirir el libro ingresando AQUÍ.

Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.