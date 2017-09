Publican en Francia nuevo libro autobiográfico sobre el Papa Francisco

ROMA, 01 Sep. 17 / 12:10 pm (ACI).- En un nuevo libro entrevista que saldrá a la venta en Francia el próximo 6 de septiembre, el Papa Francisco recuerda que el aborto es un homicidio y que el matrimonio es una unión conformada entre un hombre y una mujer.

La portada del nuevo libro entrevista

El Santo Padre hizo estas afirmaciones en el libro entrevista autobiográfico, escrito por el sociólogo francés Dominique Wolton titulado “Papa François: Politique et societé” (Papa Francisco, política y sociedad) tras haberse encontrado en 12 ocasiones con el Santo Padre.

El vaticanista italiano Andrea Tornielli publica en Vatican Insider algunos extractos del texto que saldrá a las librerías en francés.

Sobre la posibilidad que dio a todos los sacerdotes para que perdonaran el pecado del aborto, el Pontífice alerta que “esto no significa banalizar el aborto. El aborto es grave, es un pecado grave. Es el homicidio de un inocente. Pero, si es pecado, es necesario facilitar el perdón”.

Sobre las uniones homosexuales, el Papa Francisco señaló que “’matrimonio’ es una palabra histórica. Siempre en la humanidad, y no solo en la Iglesia, es entre un hombre y una mujer… No podemos cambiarlo. Esta es la naturaleza de las cosas. Son así”.

El Santo Padre pidió también: “No bromeemos con la verdad. Es cierto que detrás está la ideología de género. También en los libros, los niños aprenden que se puede elegir el propio sexo. ¿Por qué el sexo, ser mujer u hombre, sería una decisión y no un hecho de la naturaleza? Esto favorece a este error. Pero, digamos las cosas como son: el matrimonio es un hombre con una mujer. Este es el término preciso. Llamemos la unión del mismo sexo ‘unión civil’”.

El Papa también contó que muchos años atrás “consulté a una psicoanalista judía. Fui a su casa durante seis meses una vez a la semana para aclarar algunas cosas. Ella era médico y psicoanalista, y siempre estuvo en su lugar. Luego, un día, cuando estaba por morir, me llamó. No para recibir los sacramentos, puesto que era judía, sino para un diálogo espiritual. Era una persona muy buena. Durante seis meses me ayudó mucho, cuando tenía 42 años” en 1978.

En el libro el Pontífice también se refiere al tema de los migrantes y la falta de trabajo: “Lo primero que hay que hacer, como dije en las Naciones Unidas, en el Consejo de Europa, en todo el mundo, es encontrar fuentes para crear nuevos puestos de trabajo, invertir. Es cierto que Europa también tiene que invertir en su casa. También aquí existe un problema de desempleo. El otro motivo para la migración es la guerra”.

Francisco también reflexionó sobre la importancia de las raíces cristianas de Europa: “Creo que fue un error no citar las ‘raíces cristianas’ en el documento de la Unión Europea sobre la primera Constitución, y esto fue cometido también por los gobiernos. Era un error no ver la realidad. Esto no significa que Europa tenga que ser completamente cristiana. Pero es un patrimonio, un patrimonio cultural, que hemos recibido”, explicó.

El Pontífice también habla, entre otros temas, sobre la importancia de la paz ante la guerra; y la necesidad de que la moral tenga su raíz en Jesucristo, así como del diálogo con el islam.

También te puede interesar: