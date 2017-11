Prohibido rezar: Director de escuela prohíbe a niños bendecir la merienda

ROMA, 23 Nov. 17 / 03:20 pm (ACI).- El director de una escuela italiana, a la que asisten niños entre 3 y 10 años en la ciudad de Palermo en el sur del país, prohibió que los profesores hagan rezar a los pequeños antes de comenzar las clases y antes de tomar la merienda cotidiana.

Según informa la agencia italiana Ansa, Nicoló La Rocca, director del colegio estatal y comunal Ragusa Moleti, dio a conocer la medida en un comunicado este jueves 23 de noviembre, algo que ha sorprendido a los niños y sus padres.

El texto indica que “existe en nuestro colegio la costumbre de algunos profesores de hacer rezar a los niños antes del inicio de las lecciones o entonar canciones de bendición antes de comer la merienda”.

La Rocca refiere asimismo que tomó la decisión de prohibir las oraciones debido a una norma estatal del 8 de enero de 2009, según la cual se debe “excluir la celebración de actos de culto, ritos o celebraciones religiosas en la escuela durante el horario escolar”.

El director del colegio también ha ordenado el retiro de varias imágenes religiosas como la de la Virgen María, San Juan Pablo II y el Papa Francisco.

El comunicado del director, que está en el puesto desde septiembre, se habría originado en el reclamo de algunos padres "laicos" o "ateos", según refiere el medio Seccolo d'Italia.

El sitio leggo.it, una niña que asiste a la escuela se quejó de la medida con su papá: “Hoy la maestra no me ha hecho decir la oracioncita antes de la merienda”, mientras que otro pequeño de 10 años dijo a su madre que “la maestra de religión hoy nos ha dicho que no podemos rezar”.

En declaraciones al diario La Repubblica, algunos padres indicaron que no enviarán a sus hijos a la escuela hasta que no se retire la medida y denunciaron que La Rocca no ha querido “dar la cara” para dialogar con ellos al respecto.

Sobre lo dicho por el director referente a los actos de culto, el diario Avvenire de los obispos italianos cuestiona: “ahora toca ver si una sencilla canción hace parte de esta categoría”.

